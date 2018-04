Na svatbu zatím není čas, přiznává topmodelka Vojtová

S přítelem žijete už jedenáct let, dokonce proběhly i zásnuby. Kolem vás se točí mnoho mužů. Žárlí partner?

Linda: Jamison žárlil určitě ze začátku. Já mu však nedávám vůbec žádné důvody. Dneska si tak věříme, máme vůči sobě určitý respekt. Je pravda, že si musel zvykat na to, že fotím s fotografy v plavkách nebo hodně málo oblečená, s jinými mužskými modely. Jsou tam klienti, což jsou většinou muži, takže to ze začátku nebylo jednoduché.

Řekněte mi recept na dlouhodobé soužití, jako je to vaše. To se v dnešní době tak moc nevidí.

Linda: Pro nás dva je to o respektu. Já nejsem žádná stíhačka, neptám se, kam jde či kde byl, co tam dělá a podobně. Naprosto si věříme a bez toho by to asi nešlo. S Jamisonem máme krásný vztah, smějeme se a děláme spolu blbosti. V podstatě se nehádáme a asi jsem měla štěstí, že jsem našla toho správného partnera, protože většina mých kamarádek s tím má docela problém.

Neměla jste někdy s kamarádkami problém kvůli vašemu úspěchu ve světovém modelingu?

Linda: Ze začátku ano, když jsem měla kamarády tady v Čechách. Najednou jsem po úspěchu v modelingové soutěži měla ze dne na den jiný život. Ale kamarádky, které mám v New Yorku, jsou buď modelky na hodně vysoké pozici jako já, takže si nemáme zas až tolik co závidět, nebo naopak dívky mimo modeling. Moje nejlepší kamarádka dělá akupunkturu, takže má úplně jiný život. Dnes už opravdu nepociťuji nějakou zášť či závist. Jinak v Čechách se mi moc líbí, že jsou zde lidé velice upřímní, řeknou vám vše na rovinu, čehož si cením. V New Yorku je to všechno takové ano, jsi skvělá, to je dobré, a druhý den vás ani nepozdraví. Takže já si cením toho lidství, co je všude v Evropě.

Linda Vojtová a její snoubenec Jamison Ernest

Vy moc často do Česka nejezdíte. Co vás sem zaválo?

Linda: Tentokrát jsem tady na tři týdny a je to pro organizaci dědova koncertu, který je 7. prosince ve Smetanově síni Obecního domu. Jde o náš druhý koncert, minulý rok byla premiéra. Moc se všichni těšíme, protože budeme představovat symfonickou báseň Pražský hrad a myslím, že to bude krásný. Pro mě to obnáší hlavně to, že sem přijedu a jsem s dědou, babičkou a mámou a mám spoluúčast na organizaci.

Vadime, prozraďte, jaké to je, když se o vás starají dvě tak krásné ženy.

Vadim Petrov: Je to báječné, ale ony se starají tři. Včetně ještě mé vlastní manželky. Nemůžu si stěžovat, jsem absolutně zhýčkaný, spokojený. Dávají mi pocit úplného klidu, blaženosti a já se snažím, abych nebyl úplně senilní. Na koncert se těším. Doufám, že vše dobře dopadne a rozdáme posluchačům hodně radosti, lásky i štěstí. Navíc jsem rád, že Linda přijela, protože mladí lidé si neuvědomují, že když se narodí v Čechách, jsou Češi a geny si vozí po celém světě.

Má Linda nějaké světové manýry?

Vadim Petrov: Linda je jako každý mladý člověk. Samozřejmě my staří musíme pochopit, že ten svět nestojí na místě, ale neustále se vyvíjí. Linda naštěstí nemá zrak zkreslený a já jí v tom fandím.

Vadim Petrov s vnučkou Lindou Vojtovou

Co mimo koncert svého dědy ještě plánujete?

Linda: Abych řekla pravdu, je to docela hektické. Jen co jsem před pár dny přiletěla, hned na letišti jsem dala mamince své kufry, šly jsme si sednout na oběd a letěla jsem do Švýcarska fotit českou Elle. Takže se mi to trochu zkomplikovalo. Myslela jsem, že budu odpočívat tři dny, ale přijela jsem přímo do pracovního procesu a tempa, ale máma má pro mě nachystaný program. Našli jsme si asi tři dny volna. Chci si udělat výlet a vidět kamarády. Ještě jsem ani neviděla svého bratra, který bydlí ve stejném baráku jako já, takže je to opravdu nabité.

Blíží se Vánoce a vy se těsně před svátky vracíte zpět do Ameriky. Jak je budete trávit?

Linda: Tradičně v Karibiku na ostrově Saint Bart. Na štědrovečerní večeři zapnu počítač a přes Skype si sedneme i s babičkou, dědou i mámou. Dají si mě na židli a alespoň tak jsme všichni pohromadě. Myslím si, že nám to ani nevadí. Ty tradice Vánoc pro mě nejsou tak strašně důležitý, že bych tu musela být. Jsem v tomto dost nepraktická. Většinou i dárky nakupuji na poslední chvíli. A poslední asi dva roky se snažím nekupovat žádné dárky, protože mi to připadá jako zbytečný stres. Takže letos jsem to vyřešila tak, že máma se mnou letí zpátky do New Yorku a koupila jsem lístky do Radio City Hall na vánoční show.

Vadim Petrov: Já jsem chtěl říct, že pro nás je největším dárkem to, že se máme rádi a že se rodina má ráda, že drží pohromadě. Protože to je to hlavní, co vás v životě drží, protože máte lidi, o které se můžete opřít, kterým můžete věřit a se kterými můžete vytvářet i poezii i sny a všechno realizovat, což je ohromné.

Dáváte si předsevzetí? Co třeba konečně se letos vdát a pořídit si děti? Mnoho vašich kolegyň nemá s brzkým návratem do práce žádný problém.

Linda: Samozřejmě, že dneska hodně holek dělá modeling i po porodu. Naopak bych řekla, že i víc. Já však zatím tento plán nemám. V nějaké té brzké budoucnosti bych asi už měla mít děti. Říkám rok nebo dva, když to půjde. Zatím se nikam neženu.