Linda Rybová a Klára Issová - nerozlučné kamarádky

Linda: Udělej mi vlasy, ať vypadám jako Elvis…

Klára: Elvis byl úžasný, spousta lidí ho doteď kopčí.

Linda: Mně se líbil, když byl mladý, a pak zase, až když byl opilý, zfetovaný. Ale ta jeho mezifáze byla strašná.

Klára: On pak hodně točil filmy. Viděla jsem o něm hezký dokument.

Linda: Už vypadám jako Elvis?

(v rádiu začala hrát Abba)

Linda: Ale Abbu nenávidím, pro mě je to jen takové disco. Nemusím ani Abbu, ale ani třeba Queeny.

Klára: To naše tělocvikářka byla ulítlá na Abbu, ale já jsem to taky moc neprožívala.

A jak se vy dvě znáte dlouho?

Linda: My se známe dlouho, ze školy. Já jsem byla ve čtvrťáku a Klára v prváku. Později jsme spolu fotily pro jeden časopis, mělo to být sice hodně sexy, ale příšerně jsme se styděly, a tak z toho nakonec vyšly dost pekelné fotky - ne nahé, to ne, já jsem takhle daleko nikdy nezašla.

Klára: A pak jsem přišla do Divadla pod Palmovkou, kde Linda už byla…

Linda: ...a pak jsem zrovna odešla. Ale zajímavý bylo, když jsme se s Klárou rozjely za její rodinou do Sýrie jako cestovatelky, jí bylo asi osmnáct a mně dvaadvacet. Když jsme byly v Libanonu, tak jsme si koupily zájezd.

Klára: Ovšem první problém nastal, když jsme překročily hranici Sýrie - Libanon a řekly jsme, že jsme herečky. Asi tři hodiny nás vyslýchali, byly jsme dost mladé a oni měli pocit, že tam jdeme pracovat jako prostitutky nebo co. Jinak jsme jezdily po památkách, po jeskyních, byly jsme v Bejrútu a bylo to docela dobrodružství.

Linda: Chlapi byli v pohodě a jejich ženy byly zahalené od hlavy až k patě, skoro nic neviděly, podstrkovaly si do té burky jídlo. Dost se to ve mně bouřilo, bylo smutné se na ně dívat, jak se staraly o děti, padaly přes ty svoje šaty a na nás se dívaly divně... bylo mi jich líto.





Obě jste obsazovány do rolí krásných žen, nestály byste raději o jiné role?

Klára: Dost často se mi stane, že dostanu scénář a tam je napsáno: ...a v dáli přichází krásná mladá žena… Jeden čas jsem s tím i bojovala, spíš proto, že jsem chtěla odlišnější role, a když jsem byla mladší, zařekla jsem se, že po Indiánském létě už žádnou pohádku nenatočím, což jsem dodržela. Až když jsem natočila Anděl Exit, který mi ten účel splnil, tak jsem si klidně zase vzala i princeznu.

Linda: Jo, to byl boj… Taky jsem měla období, kdy jsem se snažila vypadat co nejmíň jako holka, co nejmíň romanticky, ale teď jak mám úplně jiné starosti, přestala jsem mít potřebu s tímto bojovat. Mám tři děti a natočila jsem film El Paso se Zdeňkem Tycem, kde hraju takovou ostřejší právničku a nejsem ani trochu éterická… A doma teď máme trošku "Klokánek", pořád je u nás spousta dětí a návštěv, takže vařím lasagne nebo kachnu s parmazánem…