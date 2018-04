Collinsová: Dva roky jsem nemenstruovala a bála se, že nebudu mít děti

V současné době Lily natáčí snímek To The Bone, ve kterém hraje hlavní roli. Hlavní postava filmu trpí poruchou příjmu potravy. Díky natáčení si tak mladá herečka připomíná, jak těžkým obdobím si před lety prošla.

Navíc kvůli tomuto filmu musela opět radikálně hubnout. Bylo to pro ni obtížné, protože měla strach, aby do anorexie nespadla znovu.

Tentokrát hubla pod vedením odborníků a pravidelně se hýbala. Úbytek váhy tedy nebyl tak extrémní jako kdysi. Kila chce nabrat co nejdřív zpět.

„Dva roky jsem vůbec neměla svou pravidelnou periodu. Tyhle ženské záležitosti se mi kvůli nemoci vyhnuly obloukem. Neměla jsem nad svým životem vůbec žádnou kontrolu. Byla jsem k smrti vyděšená, že kvůli tomu nikdy nebudu mít děti,“ sdělila Lily pro Daily Mail.



Anorexie u ní přešla v bulimii. Takže i když jíst začala, všechno pak okamžitě vyzvracela, aby nepřibrala na váze. Mimo jiné jí taky padaly vlasy a měla akné.

„Nevzpomínám na tu dobu ráda. Ale je to pro mě alespoň odstrašující příklad. Byla to má velká vyhraná bitva. Bojovala jsem sama se sebou, se svým otcem, se všemi démony. Vypořádávala jsem se s tím, že žiju bez táty. Že jsem v Los Angeles. Ale zvládla jsem to a v budoucnu snad potomci přijdou,“ dodala.

Lily Collinsová je dcerou hudebníka Phila Collinse. Zahrála si například ve snímcích Sněhurka, S láskou, Rosie, Bez dechu nebo Učitelka angličtiny.