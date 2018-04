Měla jsem poruchu příjmu potravy, přiznala dcera Phila Collinse

V novém snímku To The Bone hraje ženu, která právě s anorexií bojuje. „Když se mi dostal do ruky scénář, bylo to v době, kdy jsem psala knihu, ve které jsem právě o anorexii hodně mluvila. Přišlo mi to jako jasné znamení, abych roli vzala,“ sdělila herečka v rozhovoru pro IMDb Studio.

Roli pak tím pádem brala mnohem víc vážně, protože se do ní snažila přenést i vlastní zkušenosti.

„Když jsem byla v pubertě, měla jsem sama problémy s poruchou příjmu potravy,“ pokračovala.

Herečka musela právě kvůli roli Ellen znovu výrazně hubnout. Tentokrát to bylo pod dohledem nutriční specialistky.

„Neměla jsem odvahu se do toho pouštět sama. Celkem snadno se v tomhle případě můžete dostat do problémů. Chtěla jsem se hlavně cítit dobře po psychické stránce. A tak bych se necítila, kdybych najednou kvůli hubnutí přestala jíst,“ sdělila s tím, že je ráda, že se dnes o anorexii mluví a dívky tak vědí, jak velké problémy si mohou hladověním způsobit.

„Já jsem se bála o tom komukoli říct a držela jsem to v sobě. Je ale dobré vědět, že v tom nikdy nejste sami a nemusíte se bát o tom mluvit. Vždycky tady je někdo, kdo vám může pomoci,“ dodala.



Lily Collinsová na premiéře filmu To The Bone, ve kterém hraje anorektičku: