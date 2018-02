Influencerka Lil Miquela. Je hvězdou Instagramu, i když není skutečná

Jak vzbudit zvědavost? Stačí, když budete mít dostatečně zajímavé fotky na sociálních sítích, na kterých budete v dokonale padnoucích modelech trendy módních značek a bezvadně nalíčená, sem tam dáte i nějakou tu momentu z večírku s přáteli či hudebního festivalu. A budete tvrdit, že jste zpěvačka. Pak se vám lehce může stát, že váš profil na Instagramu bude sledovat přes 600 tisíc fanoušků.

Bez ohledu na to, jestli jste živá bytost, nebo jen naprogramovaný robot. Přesně jako Miquela Sousa nebo-li Lil Miquela. Děvče brazilsko-argentinského původu, kterému je 19 let a žije v Los Angeles. Je modelkou a zpěvačkou, ráda se obléká do modelů značek Chanel, Proenza Schouler, Supreme, Vetement nebo Vans a ráda pózuje na fotkách. Občas si vyrazí s přáteli ven, do parku, na přehlídku či koncert, bojuje proti rasismus a diskriminaci, podporuje queer komunitu. Pro mileniály je to jedna z nejoblíbenějších influencerek.

A zřejmě i ta nejzáhadnější. Což má jistě velký podíl na její popularitě. Nikdo z fanoušků ani žádný novinář ji nikdy ve skutečnosti nepotkal. A to i přesto, že instagramový účet Lil Miquela, který byl založený v dubnu 2016, získal během tří měsíců přes 58 tisíc sledovatelů. Dnes je to více než desetinásobek. Lil sice čas od času někomu odpoví přes e-mail či telefon, to je ale vše.

Nejprve se o tom jenom spekulovalo, později se to i potvrdilo. Lil Miquela žije pouze ve virtuální realitě. Je to skvěle propracovaná počítačová simulace. A to i přesto, že se v rámci hitparády na platformě Spotify objevil v srpnu loňského roku její singl Not mine.

Lil Miquela odmítá říci, kdo ji řídí a stojí za její dokonale promyšlenou virální identitou. „Byla bych raději hodnocena jako umělkyně nebo muzikantka, než se zabývat povrchním hodnocením toho, kdo vlastně jsem,“ odpověděla po chatu magazínu The Business of Fashion (BoF).

Podle Dougieho Crosse, generálního ředitele studia, které se specializuje na počítačovou a vizuální animaci, může být identita Miquely Sousy inspirována skutečnou ženou z masa a kostí. „Je možné, že robotka je kombinace 3D modelu a fotografie skutečné osoby,“ řekl deníku Independent.

„Je za tím hodně post-produkční práce, stylizace a hraní si s grafikou,“ myslí si Dougie Cross.

Přestože se jedná zřejmě o první virtuální módní ikonu, není to zdaleka jediná virtuální celebrita. Například v roce 1998 založil muzikant Damon Albarn a umělec Jamie Hewlett virtuální skupinu Gorilazz, která se skládá z animovaných postav, vydala několik alb a dokonce získala i cenu Grammy.

O dekádu později pak designér Marc Jacobs navrhl kostým pro virtuální zpěvačku Hatsune Miku. Luxusní róbu posetou křišťály pro japonský hologram vytvořil také Riccardo Tisci pod značkou Givenchy.