Light cigarety nejsou zdravější, aneb mýty o kouření

Česká republika je jednou z evropských kuřáckých velmocí. Podle statistik u nás kouří přibližně dva a půl milionu lidí a roční spotřebou cigaret se řadíme mezi první čtyři státy v Evropě - před námi je jen Polsko, Maďarsko a Rusko.

Ve věkové skupině patnáct až osmnáct let kouří polovina osob. Téměř dva miliony Čechů by s kouřením rády skoncovaly, každý rok se o to pokusí milion z nich. Podle Zprávy o zdraví z loňského roku je v České republice kouření příčinou osmnácti tisíc úmrtí ročně, denně tedy zemře na následky kouření víc než padesát osob.

Zpráva Státního zdravotního ústavu vydaná v říjnu letošního roku zase mapovala vývoj kuřáctví v dospělé populaci Čechů mezi roky 1997 a 2008. Výzkumu se zúčastnily téměř dva tisíce lidí a ukázalo se, že muži kouří výrazně častěji než ženy. Častěji kouří svobodní a rozvedení, mezi ženatými či vdanými je mnohem víc bývalých kuřáků. Rizikovější skupinou z hlediska vzdělání jsou vyučení, kteří kouří častěji než středoškoláci či vysokoškoláci. Kritickým obdobím z hlediska začátku kouření je čtrnáct až patnáct let.

Tolik "tvrdá" data. S kouřením je ovšem spojeno i mnoho pověr a mýtů. Seznamte se s nejznámějšími z nich:

Mýtus: Kouření cigár a doutníků je neškodné, protože kuřák neinhaluje

Neutěšujte se tím, že vás může zabít pouze kouření cigaret. Podle American Lung Association mají například kuřáci cigár oproti nekuřákům o třicet čtyři procent vyšší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou. Údaje National Cancer Institution zase vypovídají o tom, že kuřáci doutníků mnohem častěji umírají na chronickou obstrukční plicní nemoc. Kromě toho mají čtyřikrát až desetkrát větší pravděpodobnost než nekuřáci, že zemřou na rakovinu krku, úst nebo hrtanu.

Lidé žvýkající tabák zase dvakrát častěji než nekuřáci umírají na srdeční onemocnění, uvádí American Journal of Public Health.

Mýtus: Když přestanete kouřit, musíte výrazně ztloustnout

Vymlouváte se, že nemůžete přestat kouřit, protože byste nabrali další kilogramy navíc? Podle odborníků je to skutečně jen výmluva. Je pravda, že kouření mírně zrychluje metabolismus. Jenže zatímco u neobézních kuřáků dochází ke spálení necelých 1000 kJ denně navíc, u obézních už je to jen přibližně 300 kJ.

Navíc k nárůstu váhy zdaleka nedochází u všech bývalých kuřáků, záleží na věku, metabolismu i tělesné konstituci. I v případě, že patříte do skupiny, která bude mít tendenci po vysazení cigaret tloustnout, stačí si odepřít denně dva suché rohlíky a absenci nikotinu na své postavě vůbec nepoznáte.

Mýtus: S kouřením můžete přestat, kdykoli budete chtít

Máte pocit, že odvykání kouření je obtížné jen pro slabochy a vy můžete přestat kdykoli se vám zachce? Potom jste jen uvěřili dalšímu z mýtů, které o kouření kolují. Ve skutečnosti je nikotin jednou z nejnávykovějších látek. Podle magazínu Medical News Today vypovídají celosvětové statistiky o tom, že odvykání kouření se povede na první pokus jen třem lidem ze sta. Při opakovaných pokusech je potom úspěšných přibližně sedmnáct procent, každý rok se přitom na celém světě snaží přestat s kouřením pětatřicet milionů lidí.

Při každém potažení z cigarety se nikotin naváže na acetylcholinové receptory a dochází k vyplavení dopaminu. Tak vzniká závislost, protože mozek se dožaduje další dávky dopaminu. Bez nikotinu se kuřáci cítí utlumení, unavení, podráždění a v depresi, obtížně se soustředí. Abstinenční příznaky přitom mohou trvat až deset týdnů a za nekuřáka se můžete považovat teprve po roce nekouření.

Mýtus: Kouření vám zvedne náladu

Jste v depresi a zapálíte si, abyste se cítili lépe? Jenže podle výzkumů mají cigarety úplně opačný účinek. Kouření naopak zvyšuje riziko klinické deprese, poruch pozornosti a hyperaktivity, uvádí magazín Pediatrics. Dospívající děti, které kouří, trpí čtyřikrát častěji klinickou depresí než nekuřáci.

Mýtus: Kouření mentolových či light cigaret je zdravější

Mentolové nebo light cigarety (se sníženým obsahem dehtu) rozhodně nejsou bezpečnější či zdravější. Problém je už v tom, že lidé mají tendenci těchto cigaret vykouřit větší množství, aby uspokojili svou potřebu nikotinu. I přes filtr při kouření proniká nikotin a ostatní nebezpečné látky do těla.

Podle National Cancer Institute navíc lidé, kteří kouří light cigarety, inhalují mnohem intenzivněji a do jejich plic se tak dostává víc kysličníku uhelnatého. Mentolové cigarety jsou kromě toho návykovější a odvykání je tudíž těžší.