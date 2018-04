Osvícení tátové: lpění na tradičním obrazu chlapství mužům škodí

Otcovství prošlo za posledních pár let vývojem. Muži se dnes dostávají do kontaktu s dítětem dřív než v minulosti, kdy ještě celkem nedávno nemohli dítě vidět několik dní po porodu. Současní otcové doprovázejí partnerku k porodu a sdílejí s ní bolest i radost z potomka od prvního okamžiku. Mnoho mužů nechce být pro své děti chlebodárcem zahlédnutým na pár minut denně, nechce nechat výchovu jen na matce a škole a pak se divit, co z dítěte vyrostlo.

Jaký je moderní muž a otec?

"Aktivní otcovství předpokládá, že muž o děti a jejich životní prostor pečuje pravidelně a důsledně. Je to něco jiného než ´občasná výpomoc´ na pokyn partnerky. Je to ochota vzít si zodpovědnost za svůj díl rodičovství a podílet se i na rutinních a obyčejných činnostech, jako je koupání batolete nebo psaní domácích úkolů se školákem," vysvětluje Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů a otec pěti potomků.

Tím, jak se mění způsob, jakým nahlížíme na mužství, se mění i role otců. "Muži už dnes nejsou a nemusí být mocipány. Ale také se nemusí přerodit v bábovky. Nehledě na dobu, muže i dnes ctí, když je odpovědný, drží slovo, má odvahu posouvat svoje hranice, je originální a svůj a je otevřený změně. Právě lpění na tradičním obrazu mužství podle mne mužům dneska škodí," myslí si Martin Jára, který má za sebou mnohaletou praxi jako psycholog.

Mužský vzor ovlivní život dětí

Již málokdo dnes pochybuje o tom, že pro děti je nejlepší vyrůstat s oběma rodiči. Nestačí ale být fyzicky přítomný, oba rodiče by se na výchově měli podílet pokud možno stejnou měrou. A samozřejmě nezapomínat, že není důležité, co dítěti říkáte, ale jak se chováte. Otec sice může synovi tvrdit, že má mamince pomáhat s chodem domácnosti, ale pokud on sám jenom sedí na gauči a čeká na donášku jídla a pití od manželky, syn si zapamatuje právě tyto činy. Pokud máte dceru, může jít i o její štěstí v milostném životě. Někteří psychologové spekulují o tom, že přítomnost a pozornost otce může souviset s tím, kolik partnerů (a jakých) dívka za život vystřídá.

"Každé dítě potřebuje ke svému vývoji mužský vzor. Pro kluky je táta prototypem jich samých, pro dívky je táta roli budoucího partnera. Potřeba dobrého otcovského vzoru přitom trvá i do dospělosti. Je to vidět na příkladu kluků z dětských domovů. Proto jsme spustili projekt Patron: adolescenti, kteří se chystají opustit ústavní výchovu, k sobě dostanou zkušeného muže, který je, coby náhradní táta, uvádí do velkého světa," přibližuje Jára činnost Ligy otevřených mužů.

Jen spokojený muž je dobrý otec

Když se tedy muži tolik hrnou do rodičovských povinností, proč jich není víc na mateřské nebo rodičovské dovolené? V Česku jsou přibližně dvě procenta příjemců rodičovského příspěvku muži.

"Výzkumy ale ukazují, že až každý desátý muž by si rodičovskou rád vyzkoušel, a to hlavně proto, aby měl intenzivní vztah se svým potomkem. Hlavní překážkou je zde finanční ztráta, kterou by rodina utrpěla. Což není případ rodin, kde má žena vyšší příjem než muž, a tak je jeho rodičovská vlastně rozumnou volbou," dodává Jára a připomíná, že Liga otevřených mužů muže v tomto kroku podporuje projektem Táta na plný úvazek.

"Ke Dni otců bych chtěl popřát mužům, aby měli čas na děti a taky na sebe. Protože jen muž, který je sám spokojený, může být dobrým otcem," uzavírá Martin Jára.

