Lidské tělo: velká chemická laboratoř

Z čeho se skládá lidské tělo? Kolik je v něm solí a kolik tekutiny proteče ledvinami za pouhý JEDEN DEN ? Víte, které látky jsou potřeba, aby byl člověk zdravý?Lidské tělo není jen souborem dokonale sladěných orgánových soustav, ale také složitou laboratoří plnou chemických prvků.Víte, že v těle dospělého člověka je tolik vody jako ve čtyřicetilitrovém sudu? Že je tvoří mimo jiné dvanáct kilogramů bílkovin a kolem deseti kilogramů tuku? Převedeno do chemické tabulky prvků, nevypadá lidské tělo zrovna přitažlivě. Jen namátkou: průměrný dospělý pětasedmdesát kilogramů vážící muž má v těle 20 kg kyslíku, 16 kg uhlíku, více než šest kilogramů vodíku, zhruba kilogram vápníku a dva kilogramy fosforu. Množství prvků, jako je draslík, sodík nebo fluor, už se počítá spíše na gramy, přesto i ony jsou pro fungování organismu nezbytné. Když třeba někdo málo pije, ohrožuje své orgány dehydratací. Hlava bolí, ledviny zbytečně trpí. "Komu v těle chybějí důležité stopové prvky, ohrožuje své zdraví, protože nejlepší je, když jsou všechny prvky a látky v těle v rovnováze," říká gastroenterolog Jan Martínek z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.Úplně nejvíce je v těle vody, převedeno na řeč chemie tedy kyslíku a vodíku. Voda tvoří v průměru 60 až 70 procent hmotnosti, záleží však na pohlaví: u muže je to někdy více než 70 procent, u žen 52 procent váhy. Vysvětlení? Ženské tělo obsahuje více tukové tkáně, která je chudší na vodu. Kde se všechna voda nalézá? Celé dvě třetiny jsou jí v buňkách, dalších zhruba deset až dvanáct litrů tvoří tkáňový mok volně obsažený v orgánech, dva litry připadají na lymfu neboli mízu, která z těla odvádí nečistoty.Voda je rovněž základem krevní plazmy. Ta se filtruje v ledvinách během 24 hodin jimi proteče celých 150 litrů vody, z těla však nakonec odejde jen asi jeden a půl litru moči. Mezi tělní tekutiny patří i žluč, žaludeční kyselina, slzy, sliny - těch vzniká asi 1,7 litru denně. A patří sem i pot. Dospělý člověk denně vypotí asi 600-900 centimetrů krychlových vody, ale při pobytu v horkém prostředí nebo při velké fyzické námaze to může být pět až deset litrů.Voda je nejdůležitější součástí lidského těla. Je přítomna v každé buňce.Stavební kameny, z nichž se tvoří jednotlivé buňky i nitrobuněčné součásti.Tuky jsou pro lidské tělo nejbohatším zdrojem energie.Sůl je životně důležitá pro udržení rovnováhy procesů látkové výměny.Mimo cukry a vitaminy jde i o stopové prvky (mangan, zinek, helium aj.).