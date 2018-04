Lidem v blízkosti letišť hrozí malárie

Tento jev má už dokonce název, říká se mu letištní malárie. Je to druh tropické nemoci, kterou se nakazili lidé, kteří nikdy nenavštívili tropické země, ale bydlí blízko letišť, nebo na nich pracují.

Letadla létající ze zemí, kde se vyskytuje malárie, mají být teoreticky stříkána insekticidy. Přesto se za posledních 30 let objevilo v Británii již 14 případů malárie tohoto typu včetně sedmi případů za posledních pět let.

Ve dvou z těchto případů byli lidé nakaženi poblíž Sussexu, tedy v místech vzdálených asi patnáct až dvacet kilometrů od letiště v Gatwicku.

Dva lidé již na letištní malárii zemřeli

Ve Francii se od roku 1969 objevilo 26 případů a v Belgii během posledních měsíců dva případy. Celkově bylo v Evropě a v USA za posledních 30 let zaznamenáno 100 případů nakažení, z nichž tři skončily dokonce smrtí.

Světová zdravotnická organizace (WHO), na jejíž zprávu se The Independent odvolává, ve zprávě uvedla dva nové vlivy, oba způsobené člověkem, které mohou vést k rozšíření letištní malárie, pokud letiště a vlády nezpřísní pravidla pro užití insekticidů v letadlech.

Prvním je globální oteplování, které může způsobit, že teploty v Evropě budou příznivější pro přežití a pro rozmnožování určitých tropických druhů komárů.

Cestující protestují proti postřikům

Druhým problémem je narůstající odpor proti postřikům insekticidy uvnitř letadel. Postřiky jsou totiž podle mnoha stížností stejně nebezpečné pro lidské zdraví jako komáři.

"Stížnosti na nutnost užití insekticidů v letadlech jsou zcela nemístné. Nemyslím si, že tito lidé chápou, jaký vážný problém nakažený hmyz může způsobit. Pokud doporučení WHO budou prosazena, každý bude spokojen, kromě komárů," řekl Gratz z Světové zdravotnické organizace.

Francouzská vláda již přijala tvrdší opatření požadující záruky, že v každém letadle přilétajícím z Afriky nebo z jiné země, ve které se malárie vyskytuje, byly použity insekticidy.

V zemi s největším výskytem letištní malárie tak byly zaznamenány jen tři případy za posledních pět let, přičemž za poslední dva roky nebyl zaznamenán žádný.

Do Francie přilétá až tři sta nakažených komárů denně

Odborníci odhadují, že při každém letu z Afriky se do země může dostat tak osm až 20 komárů, což znamená, že během 20 dnů přilétá do Francie asi 6000 potenciálně infikovaných komárů.

Oficiální míra nakažlivosti malárií od komárů Anopheles je asi dvě procenta. Všechny případy nakažení letištní malárií se odehrály v létě, kdy teploty umožňují, aby komáři přežili.

Letištní malárie je podle odborníků nebezpečná zejména proto, že lékaři často velmi pozdě diagnostikují malárii u pacientů, kteří nikdy necestovali do tropických zemí.