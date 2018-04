Lidem se sedavým zaměstnáním hrozí předčasná smrt, zjistili vědci

12:37 , aktualizováno 12:37

Kdo se nerad pohybuje, má rád klídek a nejraději sedí u televize, měl by se mít na pozoru. Před smrtí se totiž musí utíkat. A kdo má sedavé zaměstnání a ani po něm to s pohybem nepřehání, toho dožene smrt nejdříve. Vyplývá to alespoň ze čtrnáctiletého výzkumu americké onkologické společnosti.