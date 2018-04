Zeta-Jonesová: Lidé v manželství strašně rychle házejí ručník do ringu

„Lidé v manželství strašně rychle házejí ručník do ringu,“ sdělila Catherine pro britský magazín Good Housekeeping. Herečka je přesvědčená, že její manželství s Michaelem Douglasem vydrželo jen díky tomu, že od problémů nikdy neutíkali, ale řešili je. Na vztahu se navíc snažili pracovat i ve chvílích, kdy to bylo velmi těžké.

Michael se totiž potýkal s rakovinou hrtanu a Catherine byla diagnostikována bipolární porucha. Michael strávil hodně času v nemocnici a jeho manželka musela být několikrát hospitalizována v psychiatrické léčebně. Ačkoli v roce 2013 sdělili, že už spolu nebydlí a je možné, že dojde k rozvodu, nakonec všechno špatné ustáli a dnes jsou spolu šťastní a na své manželství jsou hrdí.

Catherine se v rozhovoru rozpovídala i o tom, jak s manželem oslavili výročí svatby. „Bylo to úžasné. Jen my dva v naší oblíbené restauraci. Smáli jsme se tomu, že jsme ještě jeden druhého nezabili a že jsme ještě stále naživu. Patnáct let je dlouhá doba. Musíte oheň v krbu stále udržovat, nesmíte ten plamen nechat vyhasnout,“ svěřila se Zeta-Jonesová.

„V manželství je třeba ujít dlouhou cestu. Lidé jsou dnes se vším moc rychle hotoví. Je potřeba ze sebe dostat co nejvíc, snažit se a nevzdávat to, když se objeví první problém. Protože to nebude poslední problém. Na vaší cestě jich bude ještě mnohem více,“ pokračovala herečka.



„Snažili jsme se vše skrývat tak dlouho, jak to jen šlo. Ale bylo to těžké, když děláme to, co děláme. Moc jsme o tom s lidmi nemluvili. Děti se mě ptaly, jestli tatínek umře. Bylo to moc těžké. Jsem strašně ráda, že už je toto období za námi,“ doplnila Catherine, která je ráda za to, že jí byla diagnostikována bipolární porucha. Konečně se totiž dozvěděla, co s ní doopravdy je.

„Když mi řekli, co mi je, strašně se mi ulevilo. To bylo to nejlepší, co se mi stalo. Ten fakt, že pro moje stavy existuje nějaké pojmenování a že mi o tom doktoři mohou něco říci, byl osvobozující,“ dodala herečka s tím, že je teď vše na dobré cestě.