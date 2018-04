Lidé si většinou neužívají sex z lásky

Průzkum mezi vysokoškolskými studenty obou pohlaví prokázal, že se do sexu vrhají nečastěji proto, že je druhá osoba přitahuje a chtějí s ní zažít fyzické potěšení, protože je to příjemné. Nikoli proto, že dotyčného milují.

Muži a ženy se navíc v hlavních důvodech, proč jdou do sexu, téměř vůbec neliší. Výzkumem, proč se lidé chtějí milovat, strávili experti z University of Texas pět let. „Vyvrátili jsme řadu pohlavních stereotypů… Že muži chtějí sex pouze kvůli fyzickému potěšení a ženy kvůli lásce. To se s mými objevy neslučuje,“ potvrdila profesorka klinické psychologie Cindy Mestonová.

Ta také vyzvala veřejnost, aby přestala věřit lživým knihám a tvrzením o tom, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. „Čím podrobněji obě pohlaví zkoumáme, tím více nacházíme podobností,“ potvrdil doktor Irwin Goldstein, sexuolog ze San Diega.

Muži i ženy souloží velmi často také pro zábavu. Pánové to mají na čtvrtém místě svého žebříčku priorit, zatímco dámy na osmém. „Žádný z rozdílů mezi pohlavími není velký. Muži více využívají příležitostí mít sex. Takže když tady je a je dostupný, jdou na to. A to více než ženy. Ty se zase častěji vrhají do sexu proto, aby potěšily své partnery,“ dodala Mestonová.