Nová metoda hubnutí. Lidé si potravu odsávají hadičkou ze žaludku

Dva muži a jedna žena, kteří váží od 110 do 133 kilogramů. Od pondělí jsou prvními pacienty v České republice, kterým má pomoci zhubnout nová metoda nazývaná aspirační terapie. Vyvinuli ji lékaři v USA. Spočívá v odsávání části natráveného jídla ze žaludku.

"Všechno proběhlo ještě lépe, než jsem čekal. K zavádění hadičky do žaludku je nutná přítomnost dvou lékařů, ideálně gastroenterologů. Pracoval jsem v týmu s americkým kolegou, který mě metodu přijel naučit," líčil v pondělí odpoledne lékař Evžen Machytka.

Společně s prvními třemi pacienty musel cestovat do pražského klinického centra ISCARE, to byl požadavek amerického týmu. Další pacienty už bude léčit v Ostravě.

Asi dva týdny po zákroku a zahojení místa vpichu dostane pacient na břicho speciální uzávěr hadičky, takzvaný port. Každý pacient dostane i speciální odsávačku - zařízení, s jehož pomocí si bude sám proplachovat hadičku vodou. Tak by měl ze žaludku odstranit asi okolo třiceti procent natrávené stravy.

Paní Eva, která se chce zbavit nadbytečných kil, sice původně uvažovala o chirurgickém zmenšení žaludku, ale nakonec zvolila šetrnější novinku.

Domů se krátce po zákroku vracela vlakem. "Zákrok, při kterém mi přes břicho zavedli do žaludku hadičku, si nepamatuji. Píchli mi injekci na oblbnutí, asi to byla lehčí narkóza, ale už za půl hodiny jsem byla probraná," řekla, ale netajila, že místo vpichu je nateklé a bolí.

"Ohnout se a zapnout boty jsem nezvládla. Čtyři dny musím brát antibiotika, pět dní se nesmím sprchovat. Po dvou týdnech dostanu odsávačku a jiný uzávěr hadičky, což mi umožní odsávat část natráveného jídla ze žaludku. Budu to dělat třikrát denně, asi dvacet minut po hlavním jídle," vyprávěla.

Pomáhá i nosní sonda a balonek

Evžen Machytka se léčbě obezity věnuje už několik let. Nabízí nechirurgické zákroky, které pomáhají i těm, co nemohou nebo nechtějí narkózu, a rychle zavádí osvědčené novinky ze světa. Aspirační terapie je už třetí v řadě.

Nedávno začal s proteinovou dietou nazývanou KEN, která spočívá v náhradě jídla výživným roztokem dodávaným do žaludku nosní sondou. A ještě před tím začal silně obézním pacientům zavádět do trávicího traktu balonky, které po naplnění roztokem vyplní část žaludku a nedovolí lidem se přejídat.

Muž shodil sedmdesát kilogramů

"Po odchodu do důchodu jsem začala strašně přibírat. Nezřízeně jsem totiž jedla a nedokázala to sama zarazit. Až díky balonku, který jsem měla v žaludku od prosince do června, jsem zhubla ze 100 kilogramů na 77. Je to bomba, cítím se mnohem lépe," pochvaluje si výsledky léčby šedesátiletá paní Hana.

Obézních pacientů, kterým gastroenterolog Machytka pomohl zhubnout, už je asi tisícovka. "Mým rekordmanem je muž, který shodil díky balonku 70 kilogramů z 250. Měsíce jen ležel v městské nemocnici, už nedokázal chodit. Jakmile zhubnul, znovu se rozchodil," líčí lékař. Díky výzkumu, na kterém se podílí, mají první pacienti léčbu zdarma, ale další platí ze svého tisíce korun.