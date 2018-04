Lidé s větším pozadím jsou zdravější

Samozřejmě to neznamená, že musíte mít pozadí obřích rozměrů, abyste byli zdraví, jen je zdravotně výhodnější mít raději větší boky nežli přes pásek přetékající břicho.

Není totiž tuk jako tuk. Věděli jste například, že boky a hýždě obklopuje jiný tuk než na břichu? Tuk nashromážděný kolem břicha je významně přispívajícím faktorem ke vzniku cukrovky a srdečních onemocnění. Ovšem podkožní tuk z hýždí a boků funguje prakticky opačně, čili může pomáhat při boji s diabetem.

Vědci už nějaký čas vědí, že lidé s postavou typu jablko (tuk se hromadí nejvíce kolem břicha) mají zvýšené riziko vzniku diabetu a srdečních onemocnění, zatímco lidé typu hruška (tuk se hromadí okolo boků a hýždí) mají výrazně menší dispozice k těmto nemocem. Novinkou však je zjištění, že podkožní tuk, nacházející se těsně pod kůží v oblasti sedacích partií, může vlastně aktivně chránit před zmíněnými nemocemi.

Tuk, co pomáhá zhubnout

Tyto příjemné výsledky přinesl výzkum týmu doktora Ronalda Khana z Harvardské lékařské školy v Bostonu, jehož studie se objevila v žurnálu Cell Metabolism. Doktor Khan a jeho kolegové provedli sérii pokusů na myších, kdy transplantovali podkožní (subkutánní) tuk od jedné myši do břicha druhé. Myši s transplantovaným tukem začali po pár týdnech hubnout a jejich tukové buňky se zmenšily, aniž by změnily svůj jídelníček nebo pohybovou aktivitu. Také se jim zlepšila hladina krevního cukru a inzulinu oproti myším, které zákrok nepodstoupily. Doktor Khan řekl: "Myslím, že tento výsledek je velmi překvapující a důležitý také proto, že dokazuje, že ne všechen tuk je pro naše tělo špatný."

Kahnův tým nyní pracuje na tom, aby našli onu látku obsaženou v podkožním tuku, která je odpovědná za tento příznivý efekt. Vědci doufají, že posléze budou moci vyvinout lék, který bude tento efekt kopírovat. Ačkoli tuk produkuje několik hormonů, Khan říká, že žádný z dosud známých hormonů pravděpodobně nesouvisí s tímto procesem.



Doktor Ian Campbell, lékařský ředitel dobročinného ústavu Weight Concern k tomu dodává: "Pokud existuje v podkožním tuku něco ochranného, co zvyšuje odolnost inzulinu, mohlo by to otevřít zcela novou debatu na téma jakou přesně roli hraje tuk v našem metabolismu."

Naděje nejen pro diabetiky

Vypadá to, že pokud se odborníkům z Khanova týmu podaří vyvinout onen lék, bude to znamenat nejen příznivou zprávu pro lidi ohrožené diabetem a srdečními chorobami, ale také možná svitne naděje i lidem s nadváhou. Pokud totiž látka obsažená v podkožním tuku opravdu pomáhá při hubnutí, nejspíš se konečně dočkáme zázračných pilulek na hubnutí, které budou opravdu fungovat. Ale než zazní tahle vzdálená hudba budoucnosti, nezbývá nám než se spolehnout na osvědčené, i když ne tak jednoduché způsoby hubnutí jako je zdravá strava a dostatek pohybu.