Lidé s fobiemi často vyhledávají kineziology

Lidé se ale vesměs shodují v tom, že nepromarnili čas ani peníze, když kineziologa vyhledali. Tuto metodu nezavrhují ani lékaři.

"V posledních letech se na kineziology obrací čím dál víc lidí. Vidí, že klasický odborník jim sice předepíše prášky, ale ty často problém neřeší," říká plzeňská kinezioložka Miloslava Rutová. Tímto oborem se zabývá 12 let a pomohla už stovkám lidí.

"Pacienti hledají tedy jiné možnosti. V dnešní době, kdy nikdo nemá na nikoho čas a nikdo nikoho neposlouchá, potřebují lidé vyslechnout, popovídat si, ulevit si, dodat sebevědomí."

Kineziologie vychází ze staré čínské medicíny. Pracuje na principu pohybu energie těla v určitých drahách. Podle kineziologů se u člověka, který má potíže, přerušil tok energie vlivem různých psychických zátěží.

Speciálními metodami tedy hledají, kde a proč blok vznikl a snaží se jej odstranit. Odbouráním bloku aktivizují i samoléčící síly organismu.

"Chodí za námi lidé s nejrůznějšími obtížemi, mladí, staří, rodiče s dětmi. Někteří mají úzkostné stavy a nevědí proč, jiní se bojí vystupovat na veřejnosti, další mají strach z letadla, tunelu či výtahu. Někdo chce třeba odstranit závislost na cigaretách, drogách či na alkoholu, jiný migrénu," vypočítává Rutová. "Lidé se mohou zbavit čehokoliv, ale především musí chtít," zdůrazňuje.

Psychiatr Josef Zvoníček proti kineziologii v zásadě nic nemá. Z vyprávění pacientů ví, že je v řadě případů dokázali zbavit obtíží. Upozorňuje však, že se setkal i s tím, že okamžik, kdy se kineziolog vrací společně s klientem do jeho minulosti, vyvedl klienta z psychické rovnováhy.

"Ne snad natolik, že se mu trvale přitížilo, ale nebylo mu to příjemné. Ale jinak si myslím, že pokud lidé kineziologovi věří, může jim pomoci," říká lékař.

Také psycholožka Hana Laštovková kineziologii nezavrhuje. "Pokud tomu lidé chtějí věřit a jsou ochotni zaplatit, proč ne."

Mnoho lidí si pomoc kineziologů pochvaluje. Někteří se zbavili problémů úplně, jiným se stav po návštěvách znatelně zlepšil.

"Před několika lety jsem měla panickou hrůzu z toho, že umírám, ačkoliv mi bylo dvaadvacet a neměla jsme k tomu žádný důvod, byla jsem zdravá. Při návštěvě kineziologa jsme se společně dobrali k tomu, že to způsobil nepříjemný zážitek ze smrti mého dědečka. Odblokoval mě a bylo to pryč," říká Eva Maierová.

Také devatenáctiletý Pavel, který trpěl poruchou spánku, je spokojený. Příčinou podle kineziologa bylo to, že když byl malý, zavírala ho jeho starší sestra do sklepa a on se hrozně bál. Pod odblokování se jeho problémy značně zlepšily.

"Někdy se sice stane, že nemůžu spát, ale je to spíš výjimečně, zatímco dřív to bylo naopak," vypráví.

Padesátileté Soně kineziolog odboural časté migrény. "Ukázalo se, že migrénu způsobil blok, který jsme si vytvořila v mateřské školce. Při sezení jsme si vzpomněla na to, že mi spolužačka vzala šálu a já jsem to cítila jako hlubokou křivdu. Rozplakala jsme se jako malé dítě. Migréna od té doby sice úplně nezmizela, ale je to znatelně lepší."

Jiní lidé líčí, jak se kineziologům podařilo odbourat jejich strach ze zubaře, hrůzu z chemoterapie nebo je zbavili nočních můr či klaustrofobie.

