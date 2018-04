Preventivní vyšetření neodhalí neplodnost,varovala on-line gynekoložka

Gynekoložka čtenářky upozornila, že preventivní gynekologická vyšetření se na plodnost ženy nesoustředí. Pokud vám lékař řekne, že jste zdravá, znamená to, že nemáte rakovinu děložního čípku nebo cysty, o vašem reprodukčním zdraví ale takové výsledky nevypovídají nic.



Zásadní jsou především hodnoty AMH (antimülleriánského hormonu), jenž slouží k posouzení správné funkce vaječníku, a FSH (folikulo-stimulačního hormonu), který přispívá k růstu folikulů a dozrání vajíček. Dalšími vyšetřeními, které provádějí kliniky asistované reprodukce v rámci kontroly plodnosti, jsou 3D ultrazvuk vaječníků k odhadnutí tzv. ovariální rezervy, tedy kapacity vaječníků na rezervní počet oocytů k oplodnění, a odborné vyhodnocení získaných výsledků. Podstoupit lze také 3D ultrazvuk dělohy, vyšetření průchodnosti vejcovodů nebo vyšetření štítné žlázy.

"Podle našich zkušeností se informovanost veřejnosti o fertilitě v posledních letech dramaticky zhoršuje. Slepá víra v možnosti dnešní medicíny, vědeckotechnický pokrok a zdravý životní styl, jak ukázal náš průzkum, mohou vést k velkým zklamáním," komentuje výsledky vedoucí lékařka IVF CUBE Hana Višňová.

Zatímco šance na spontánní otěhotnění žen do 35 let odhadli respondenti o 50 procent vyšší, než odpovídá lékařským statistikám (60 procent oproti 41 procentům), s přibývajícím věkem potenciální rodičky se přesnost odhadů zvyšovala. Ovšem u nejstarší věkové kategorie 48 až 52 let stanovili dotazovaní téměř osmnáctiprocentní šanci na graviditu, zatímco reálná naděje téměř neexistuje. Jedná se pouze o sporadická otěhotnění u jednotlivců a po padesátých narozeninách klesá pravděpodobnost prakticky k nule (o nejstarších matkách světa si přečtěte zde).



MUDr. Hana Višnová Ph.D. Po studiích na lékařské fakultě MU pracovala jako gynekoložka na Gynekologicko-porodnické klinice MU v Brně. Od roku 2005 do 2010 působila jako primářka v Institutu reprodukční medicíny a endokrinologie IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen. V současnosti je vedoucí lékařkou kliniky IVF CUBE v Praze.



Podle lékařky Hany Višnové hraje u umělého oplodnění roli i věk muže, k pánům je ale čas milostivější. "I šedesátník může kolikrát počít dítě přirozeně, problémy jsou zejména u mužů s nemocným srdcem a vysokým nebo nízkým tlakem. Z praxe znám i případy osmdesátníků, v tomto věk už ale bývá pro muže složitější poskytnout na požádání na klinice sperma," popisuje obtíže asistované reprodukce pro starší muže.



Optimisticky viděli respondenti průzkumu i šance padesátnic na úspěšnost umělého oplodnění, odhadovali je na jednadvacet procent, přičemž objektivní statistiky bohužel žádnou šanci na graviditu nedávají. "Ve věku nad 45 let je v současné době téměř jedinou šancí na otěhotnění použití darovaných vajíček od mladé dárkyně," říká vedoucí lékařka IVF CUBE Hana Višňová.



"Lidé často vidí v médiích celebrity, které mají děti díky IVF i po čtyřicítce, a jak si to pochvalují. Málokdy ale zazní i to, že bylo použito dárcovské vajíčko a došlo i k mnoha neúspěšným pokusům nebo potratům. A lékaři samozřejmě ke konkrétním případům nic říkat nemohou, protože musí ctít lékařské tajemství," popisuje gynekoložka.



Téměř polovina respondentů považuje vědecký pokrok za nejvýznamnější faktor, který rozhoduje o graviditě žen ve věku 40 až 60 let. Třináct procent dotázaných přikládá zásadní vliv zdravému životnímu stylu, který je významným faktorem prodloužení průměrné délky života, ale bohužel nemá vliv na biologické hodiny ženy.

"Mnozí lidé založení rodiny cíleně odkládají, aniž by si uvědomovali, že početí dítěte není samozřejmost a nemusí se podařit ani zdravým partnerům. Nutno ovšem dodat, že české výsledky se příliš neliší od dat sesbíraných v jiných zemích, " říká doktorka s tím, že páry by se o svou plodnost měly začít zajímat nejpozději kolem třicátého roku. Následovat může rok až dva snažení, a pokud by se vyskytl problém, budou mít partneři ještě dost času na jeho vyřešení metodami asistované reprodukce.