Lidé posílali zpěvačce svá přání

Hana Zagorová obdržela přesně 2244 dopisů, ve kterých si lidé k vánocům přejí nejrůznější dárky: od obvyklých jako jsou hračky, cédéčka a oblečení, přes domy, automobily a finanční pomoc až po návrat manžela, večeři s celou rodinou či sílu v překonání nemoci.

Téměř 150 lidí by si přálo počítač, 43 by chtělo odletět k moři a 75 diváků touží po setkání se slavnou osobností – nejčastěji s hvězdami soutěže Česko hledá Superstar, s Karlem Gottem nebo s Tomášem Rosickým.

Kdosi po Haně Zagorové žádal, zda by se mohla stát zlatou muškou a radit mu při přijímačkách, jiný chtěl kopačky Jana Kollera nebo alespoň jeho telefonní číslo, zájem byl také o cestu kolem světa nebo lahev živé vody. Napsali ovšem také manželé, kteří by si přáli pomníček pro zemřelou dceru nebo žena, pro kterou by byl největším dárkem návrat milovaného manžela.

Samotné natáčení mělo velmi dojemnou atmosféru, zejména ve chvíli, kdy si na jeviště přišly děti z pěstounské rodiny pro zájezd k moři anebo v okamžiku, kdy talentovaná studentka konzervatoře obdržela od Karla Gotta svoje první mistrovské housle, které by si z finančních důvodů nemohla dovolit.

Všechny dopisy byly umístěny ve vánočním koši ve foyer vyprodaného divadla Na Vinohradech a řada diváků toho využila ke splnění přání v nich vyslovených – lidé si brali zásilky domů s rozhodnutím přání vyplnit.

Hana Zagorová k tomu dodává : "Největší poklad máme každý v sobě – když láskou obdarujeme blízké a to nejen o vánocích".