Lidé podceňují chladné počasí, ordinace se plní

Mnoho lidí si totiž neuvědomuje, že se změnilo počasí. Protože odpolední teploty podle předpovědi vystoupí na slunci nad dvacítku, vyrážíme do práce a do škol nalehko, aby nám nebylo horko.

Ráno je přitom pouze kolem nuly. U země dokonce naše kotníky "šlapou" v minus šesti až osmi stupních. A to je pozvánka pro nemoc.

"Lidé totiž podcenili příchod chladného počasí. Je to skoro jistě tím, jak se oblékají. Chodí pořád s nahými zády," dodala Tichová.

Stejné zkušenosti má i lékařka Jana Drmelová z Brna. "Když jedu ráno tramvají, vidím, že mladší lidé riskují tím, jak se oblékají." Do její ordinace chodí dvakrát více lidí s virózami, než tomu bylo před měsícem.

"Vzrůstající počet těchto onemocnění zaznamenávám už čtrnáct dní. Ale není to v tomto období nic zvláštního," dodala Drmelová.

Ve městech se špatně dýchá

Meteorologové navíc varují, že chladná rána budou ještě část tohoto týdne pokračovat.

Problémy s kašlem a ucpaným nosem mají podle meteorologů ještě jeden důvod: téměř úplné bezvětří.

"Rozptylové podmínky jsou někde až třikrát horší, než by měly být. To znamená, že vítr nerozfouká prach a zplodiny a lidé ve velkých městech jich dýchají mnohem víc. Nejsou na to zvyklí a dělá jim to větší potíže," upozorňuje meteorolog Jaroslav Rosa.

Období chřipek je až v lednu

Lidé chodí do ordinací v obavě, že mají chřipku. Většina z nich má však ke chřipce daleko - jde o jiná virová onemocnění. "Tohle je předvoj chřipky, který se opakuje téměř každý rok ve stejnou dobu," vysvětluje hlavní hygienik Michael Vít.

Nejlepší proto je nechodit s kašlem hned k lékaři, tři dny se zkusit léčit doma a hlavně nechodit do práce. "Nemocný tak za jeden den nakazí třeba i třicet dalších lidí a zároveň riskuje že jeho nemoc přeroste v něco vážnějšího," varuje pražský praktický lékař Václav Drnek.

Opravdová chřipka by do Česka měla přijít na začátku příštího roku. "Ze zkušenosti víme, že se epidemie objevuje nejčastěji od konce ledna do začátku března. Zda ale bude letos přímo chřipková epidemie, se ještě říct nedá," dodává Vít.

Chřipce se daří hlavně ve vlhkém počasí a při teplotách kolem nuly. I proto se loni chřipková epidemie celé Evropě vyhnula. "Nemá ráda mráz a loňská zima byla extrémně ledová a dlouhá. Pomohlo i to, že přichází ve dvouletých intervalech," řekl hygienik.

Jestli tedy budou i letos teploty hluboko pod bodem mrazu, je možné, že se Česku opět vyhne.

Přesto by se hlavně starší a dlouhodobě nemocní lidé měli právě teď vydat k lékaři pro očkování. Zatímco u mladých lidí trvá zhruba čtrnáct dní, než začnou protilátky působit, u starších lidí se tato doba často prodlouží až na dva měsíce.

Očkovat lze navíc pouze naprosto zdravého člověka. "Pokud tedy přijde někdo v listopadu, že se chce nechat očkovat proti chřipce, a má například rýmu, tak má smůlu. Musí se uzdravit a ještě dalších čtrnáct dní počkat, aby byla úplná jistota, že je v pořádku," upozorňuje lékařka Tichová. Vhodná doba pro očkování se tak lehce propásne.

Vakcíny chybějí v celé Evropě

Dalším problémem je také nedostatek vakcín proti chřipce. Přestože jich ministerstvo zdravotnictví objednalo na 750 tisíc, celá dodávka ještě do Česka nedorazila. - více zde

První výběrové řízení bylo kvůli jeho ceně zrušeno. Firmu, která chybějící vakcíny dodá, sice už na ministerstvu znají, ale objednávka neuspokojí v žádném případě poptávku.

"Jsme jedna z evropských zemí, kde je vakcín nejméně. Nedostatek trápí i okolní státy. Aby byla pokryta celoevropská poptávka po očkování, muselo by být vyrobeno až 450 milionů vakcín. Dodáno jich ale bude zhruba sto milionů," upřesnil Michael Vít.

I proto by k lékaři pro očkování měli vyrazit hlavně starší lidé. Těm, kterým je více než pětašedesát let nebo trpí nějakým chronickým onemocněním, navíc většinu z částky za vakcínu uhradí pojišťovna. Ostatní vyjde očkování na zhruba 200 korun.