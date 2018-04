Lidé po mrtvici zbytečně umírají, chybí lůžka

ČTĚTE TAKÉ:

Zpěváka Václava Neckáře mozkový infarkt srazil k zemi před třemi lety přímo na jevišti. Dodnes zpívá jen za pomoci taháků. Z hlavy mu totiž vymizely texty všech písní a naučit se je zpátky jde jen pomalu.

Miroslava Kasu zase postihla mrtvice ve chvíli, kdy seděl v křesle, byl příjemný sobotní večer a on si sahal pro knihu. Znovu mluvit se učil týdny, chodit léta.

"Byly chvíle, kdy jsem pomyslel na sebevraždu. To v nemocnici, když jsem chtěl mluvit a vycházelo ze mě jen 'ééé'. Byl jsem ochrnutý, koukal do stropu a nevěděl, co bude dál," popisuje.

Známý zpěvák i Miroslav Kasa, který dnes ve sdružení pacientů po cévní mozkové příhodě pomáhá dalším podobně postiženým, však pořád ještě měli štěstí. Žijí. Tisíce lidí to štěstí nemá.

V Česku chybí polovina lůžek pro lidi, které stihne mozkový infarkt. Nejhorší situace je v jižních Čechách, ovšem dostatečný počet lůžek není v žádném kraji.

Pacientům chybějí jakési jednotky intenzivní péče, kde je speciální personál složený z neurologů. Jen oni totiž mohou podávat lék, který umí v mozku uvolnit cévu ucpanou krevní sraženinou. Zároveň dokážou rozpoznat hrozící komplikace a reagovat na ně včas.

Zbyněk Kalita z České neurologické společnosti se spolu s kolegy sdruženými do Rady pro cévní a mozkové příhody už dlouho snaží dosáhnout toho, aby ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce vydalo, že taková síť je v Česku nutná.

"Jednáme o tom už od dob ministryně Součkové. Jakmile to bude na papíře, tak už těžko mohou ředitelé nemocnic v rámci šetření zrušit takovou jednotku. To teď bohužel hrozí. Jednotek je málo a ty, co jsou, zanikají," posteskl si Kalita.

V zemích Evropské unie přitom tento model funguje dávno. Vedle běžných jednotek intenzivní péče existují spádové oblasti pro koronární jednotky pro léčbu srdečních infarktů a takzvané iktové jednotky pro léčbu mozkových infarktů.

"Chceme totéž, co se před lety podařilo kardiologům. Dnes je díky nim u nás síť kardiocenter a Česko se chlubí tím, že je někde mezi prvními místy na světě v počtu zachráněných lidí po srdečním infarktu," říká další neurolog Jiří Neumann.

Ministerstvo zdravotnictví ústy svého mluvčího Václava Šebora tvrdí, že o problému ví. "Problematiku nerovnoměrné sítě iktových jednotek analyzujeme a budeme ji řešit," řekl. Zatím má však podle něj ministerstvo jiné, naléhavé úkoly.