Lidé netuší, na co berou své léky

Pacienti jednoduše věří svému lékaři a na nic se neptají, řekl Jiří Bultas z farmakologického ústavu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Zdůraznil, že čím více léků pacienti užívají, tím více jsou ohroženi na zdraví. Kvůli nesprávným lékovým kombinacím zemře v Česku ročně zhruba 4000 lidí.

"Pokud bere pacient současně čtyři až pět léků, má pětiprocentní riziko, že léky navzájem nepříznivě ovlivní svůj účinek. Pokud jich bere deset, stoupá riziko na 20 procent. A pokud jich má 15, což není až tak neobvyklé, má v podstatě stoprocentní riziko, že bude mít ze svého léčení další zdravotní problémy," vyčíslil Bultas.

Pokud by například pacient dostal od jednoho lékaře nesteroidní antirevmatika a od dalšího warfarin, hrozí mu, že když je bude užívat současně, zemře na krvácení do mozku. Lékové interakce jsou v USA čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí po nemocech srdce a cév, nádorech a respiračních onemocněních. Podobně je to v celém vyspělém světě, jen ve Švédsku jsou v žebříčku před lékovými interakcemi sebevraždy.

Problém interakcí souvisí často s tím, že lékaři nevědí, jaké další léky pacient užívá. Většina pacientů je neumí vyjmenovat. Pomoci v tom může například internetová zdravotní knížka, kde si lékař najde všechny léky, jež nemocný bere. Vyhne se pak tomu, aby mu předepsal lék, se kterým by se jeho dosavadní léčba křížila. V Česku každý člověk spotřebuje v průměru 32 krabiček léků za rok, v USA zhruba 20, ve Francii 60.

Pokud lékaři znají názvy léků, jež pacient má, mohou si vzájemné reakce prověřit v počítačových programech. Kompendium Infopharm zpracovává téměř 9000 záznamů o lékových interakcích více než 900 léčivých látek. Podobný rozsah má program automatické kontroly lékových interakcí od Medicínských informačních systémů. Známo je zatím zhruba 20.000 interakcí, z toho 5000 závažných.

Od 1. dubna spustí ministerstvo zdravotnictví na svém webu pilotní projekt. Občané si budou moci na www.mzcr.cz zadat svůj dosavadní lék a program jim vyhledá přípravek stejného složení nebo podobného použití, který je ale bez doplatku. S touto informací mohou jít za svým lékařem a spolu s ním vybrat léčbu, na kterou by nemuseli doplácet. Mohou s ním rovněž probrat, proč mají několik léků se stejnou účinnou látkou. Léky různého názvu ale stejného obsahu mívají v případě, že si nechávají napsat recept od několika lékařů.