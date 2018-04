Lidé narození v létě jsou vzteklejší a výbušnější, tvrdí psycholožka

Ze studie vyplynulo, že jedinci, kteří se vyvíjejí v děloze během letních měsíců a narodí se v zimě, jsou klidnější povahy a psychicky vyrovnanější než ti, kteří se vyvíjejí v zimě a narodí naopak v létě. „Letní děti“ jsou vznětlivější, snáze se rozčílí a mají kolísavější změny nálad.

„Jedinci narození na jaře jsou nadmíru pozitivní, optimističtí a povzbudiví. Lidé narození na podzim trpí méně depresemi, zimní děti jsou i méně podrážděné, naopak letní děti mají největší výkyvy nálad a snadno vybuchují,“ uvedla profesorka Gondová ze Semmelweisovy univerzity v Budapešti pro britský The Telegraph.

V různých ročních obdobích se produkuje v těle matky různé množství serotoninu a dopaminu, to ovlivňuje vývoj mozku dítěte. To vysvětluje to, proč lidé narození v určitém období roku bývají – ale nic neplatí stoprocentně – náchylnější k určitým typům psychických poruch.

Pokud by se tedy závěry malé studie potvrdily také v rozsáhlém reprezentativním výzkumu, uvažovali by vědci shodně například s astrology, kteří povahu člověka vztahují skrze hvězdná znamení právě k jednotlivým ročním obdobím. Ačkoliv nyní biologové spojují výbušnost s narozením v letních měsících a astrologové za nejvíc vznětlivé považují lidi narozené ve znamení Berana, tedy na jaře.

