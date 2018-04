Lidé mnohdy neumějí volat na záchranku

Naučte se mluvit se záchrankou K tomu, aby sanitka byla na místě včas, potřebuje dispečink získat správné informace. Jak se s ním domluvit, radí šéf dispečinku pražské záchranky, lékař Ondřej Franěk. • Vytočte rovnou číslo 155

Můžete volat univerzální tísňovou linku 112, ale váš hovor stejně nakonec skončí na dispečinku záchranné služby. • Uvědomte si, kde jste

Snažte se co nejpřesněji popsat místo, kam má sanitka přijet. Pokud jde o byt, dispečerka bude chtít ulici a číslo popisné, patro a jméno na zvonku. Pokud jste venku, uveďte význačný bod, třeba pumpu, nádraží nebo zastávku MHD. • Buďte trpěliví

Možná vám bude připadat, že dispečerka hovor zdržuje. Ona však ví, že je lepší ztratit pár vteřin hned na začátku, než aby sanitka někde bloudila. Dispečerka posílá sanitku už při rozhovoru prostřednictvím počítače. Vůz už může být na cestě, ještě když zjišťuje doplňující informace. • Zhodnoťte situaci

Stručně musíte říci, co se vlastně stalo a kolik je postižených. To první, na co se dispečerka bude ptát, je, zda postižení dýchají a zda jsou při vědomí. • Volejte raději z mobilu

Pokud jste schopen přesně říci, kde jste, je lepší volat z mobilu. Můžete tak komunikovat s dispečinkem přímo u postiženého. • Nezmatkujte

Do příjezdu sanitky je to na vás. Například pokud se srdce jen chvěje, ale nepumpuje krev do oběhu, klesá naděje pacienta na přežití každou minutu bez pomoci o deset procent. Proto provádějte nepřímou srdeční masáž. Pokud nezačnete s masáží vy, je velmi pravděpodobné, že sanitka jede zbytečně.