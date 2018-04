Lidé jsou v mrazech lehkovážní, zlobí se lékaři

ČTĚTE TAKÉ:

Mráz v noci znovu lámal rekordy

"Čepici nenosím, vypadám v ní hrozně. A když ji sundám, mám uplácané vlasy," říká například padesátnice Hana Neubauerová.

Lékařům se ale taková lehkovážnost nelíbí. Varují, že bez pokrývky hlavy může člověk kromě nachlazení snadno přijít i k omrzlinám.

"V tomto případě by měla jít paráda stranou," říká plzeňská praktická lékařka Božena Križanová. "Pokud lidé nechtějí mít na hlavě čepici, rozhodně by měli nosit alespoň čelenku. Ta jim ochrání před mrazem čelo a uši."

Malé děti by neměly vycházet

Mráz by neměli podceňovat ani rodiče. Při teplotě nižší než minus pět stupňů by s malými dětmi vůbec neměli vycházet ven. A když už musejí, do půl hodiny by se měli vrátit do tepla.

"Děti mají jinou termoregulaci než dospělí a rychleji prochladnou. V koncových částech těla jako jsou prsty, nos nebo uši vzniká při mrazu nebezpečí omrzlin," upozorňuje brněnská pediatrička Ludmila Vomelová.

"Omrzliny mohou vzniknout už při čtyřech stupních pod nulou. Záleží na síle větru a odolnosti každého člověka," vysvětluje její karvinská kolegyně Kristina Poločková.

A jak vlastně omrzliny vypadají? Při nejlehčí formě se na kůži objeví bílé skvrny. Ty lze ošetřit doma: třít místo rukama, později ho ponořit do vlažné vody a její teplotu postupně zvyšovat.

Vážnější omrzliny už ale vyžadují pomoc lékaře. U druhého stupně se tvoří puchýře a otoky, u dalšího se postižená místa zbarví do modro-fialova a snižuje se jejich pohyblivost. U čtvrtého stupně pak odumírají tkáně.

Kardiaci, astmatici, senioři

Tradičně největší problémy přináší extrémní teploty seniorům a chronicky nemocným pacientům, například kardiakům nebo astmatikům. Takoví lidé by se měli vyvarovat hlavně prudkých přechodů z vyhřátého prostředí do mrazu.

"Veřejnost se mylně domnívá, že srdíčkářům škodí horko, ale my máme vrchol sezony právě teď. Denně v nemocnici ošetříme i tři akutní infarkty," říká brněnský kardiolog Ladislav Groch.

"Problém mají zejména lidé s anginou pectoris. Když se jim chladný vzduch dostane do průdušek, mohou dostat křeče srdečních tepen," vysvětluje.