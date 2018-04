Líčení pod brýle je překvapivě snadné. Zkuste vsadit i na podzimní trendy

Stejně jako je důležité najít vhodné brýle pro váš typ obličeje, je důležité zvolit i vhodný make-up. Vybrali jsme proto dva rozdílné modely. Jeden s výraznějšími obroučkami od izraelského architekta Rona Arada, druhý je pak o poznání decentnější z dílny amerického módního návrháře Thoma Brownea.

„Jako první zde máme brýle s dominantními obroučkami ve tváři, které samy o sobě upoutají pozornost. Nepotřebujeme tedy tolik zvýrazňovat oči. Proto zvolíme jemnější líčení ve formě tenké linky na zvýraznění a zahuštění řas,“ vysvětluje Zuzana Mirová, vizážistka značky Rouge Bunny Rouge.

Nejprve modelku Janu pečlivě odličuje a nanáší jí na obličej make-up, který pomalu zapracovává štětcem do pokožky. „Pokud máme rozšířené póry nebo trpíme na nedokonalosti pleti, použijeme ještě předtím podkladovou bázi. Pomůže obličej rozzářit a také díky ní vydrží líčidla déle,“ radí vizážistka.

Kouzla s korektorem

Jakmile je s make-upem hotová, zaměří se na oční okolí. Modelčiny kruhy pod očima je třeba zamaskovat korektorem. „Korektor aplikujeme do jakéhosi trojúhelníku, aby jeho textura lépe přilnula k make-upu, vklepáváme prsty. Vypadá to přirozeněji a barva se lépe vstřebá. Nevytváří to pak výrazný přechod,“ popisuje Zuzana Mirová.

A dodává, že bychom neměli zapomínat na obočí. „I když si spousta žen myslí, že pod brýlemi není vidět, je to omyl. Vždy je potřeba, aby bylo upravené,“ upozorňuje. Modelce ho proto nejprve učeše kartáčkem a vyplní hnědou tužkou. Na závěr ještě přejede bezbarvým gelem.

Následuje jemné vystínování oka a tenká linka na okraji horního víčka. Poté přichází na řadu řasenka a rtěnka, která ladí s barvou rtů. Výsledný look ještě podtrhne nepatrná vrstva tvářenky.

Trik s konturovací tužkou

Pro druhou variantu líčení k jemnějšímu typu brýlí sahá vizážistka po tmavších odstínech. „Tady si můžeme dovolit přidat na intenzitě líčení, přidat barvy a silnější linky,“ říká Zuzana Mirová.

Modelce nanáší o odstín tmavší stíny a kreslí tlustší linku na horním víčku. Místo klasické černé řasenky vybírá vínový odstín. „K podzimnímu typu líčení si to můžeme dovolit. Hezky to oživí klasické líčení a je to trendy,“ říká vizážistka.

Make-up: Zuzana Mirová/Rouge Bunny Rouge Modelka: Jana Cejpková Za zapůjčení brýlí děkujeme Žilka Optik Studio, Budečská 793/1, Praha 2.

Podobně stylové jsou i tmavé rtěnky, se kterými je ale třeba zacházet opatrně. Ne každá žena má odvahu jít hned do černých či fialově nalíčených úst. Zuzana Mirová nám proto ukazuje trik, jak si vytvořit sytější rty, aniž bychom si museli pořizovat takto výrazná líčidla.

Modelčiny rty nejprve pečlivě vybarví šedivou konturovací tužkou a poté na ně štětečkem nanese červenou rtěnku. Výsledkem jsou přitažlivě výrazné rty lehce do fialova, které na první pohled vkusně kontrastují s decentními a elegantními obroučky brýlí. „Spojení konturky a rtěnky dokáže divy. Záleží na každé ženě, jak si dokáže pohrát s barvami. Dají se míchat různě,“ uzavírá vizážistka.