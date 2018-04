Líčení jako ze světových mol. Vyzkoušejte bílé linky nebo třešňové rty

Zářivá pleť

Podle Zuzany, která spolupracuje s Make-Up Institute Prague, je to základ jarního i letního líčení. Blogerce Ině T. proto přes klasický make-up nanesla ještě rozjasňovač. „Naneste ho na hranu nosu, lícní kosti a do oblasti nad horním rtem,“ radí. „Výsledek by měl působit opravdu svěže.“



Rozjasňující hydratační gel, Michael Kors Tekutý rozjasňovač, Rouge Bunny Rouge Rozjasňující kompaktní pudr z edice Cinderella, MAC

Pastelové linky

Modelkám je namalovali profesionálové na přehlídkách značek jako Fendi nebo Dior, zvládnete to ale i doma. Potřebovat budete tekutou linku, kajalovou tužku (Zuzana použila bílou) nebo pudrový oční stín, do kterého namočíte navlhčený zkosený štěteček.

Linka by měla být grafická, silná a vést po celé délce oka, na konci ji můžete protáhnout do oblíbeného „kočičího“ tvaru. Na denní nošení ji doplňte jen řasenkou, pro slavnostní efekt můžete přidat ještě tenčí černou linku, třeba gelovou, kterou povede těsně podél linie horních řas.

Kajalová tužka na oči, Lord & Berry Oční stíny, Shourouk for Sephora Tekuté oční linky z edice Courrèges, Estée Lauder

Ovocné rty

Velkým hitem jsou rtěnky v barvách šťavnatých letních plodů, jako jsou višně, maliny nebo jahody. Podle vizážistky nemusíte rty v nové sezoně vykreslovat příliš dokonale. Klidně vynechte tužku a rtěnku jemně vklepávejte pomocí prstů. Pro intenzivnější odstín přidejte více vrstev, přirozenější efekt zase zaručí tónovaný balzám.