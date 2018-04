Gabriela Koukalová udává nový trend. Líčení, které vydrží vítr i mráz

Možná vás napadne, že líčidla a sport nejdou dohromady, ale když se to se šminkami nepřehání, není důvod se trochu nezkrášlit i na sjezdovky, běžecké tratě nebo ledové plochy. Ostatně pečlivě nalíčená je při závodech i biatlonistka Gabriela Koukalová.„Gabča je už tak zkušená, že ví, co na ni vydrží. Ví, co si může dovolit ve sněhových podmínkách a jak pleť bude reagovat,“ říká vizážistka Karolína Kašparovská ze studia Bomton Brumlovka a dodává, že se česká závodnice líčí sama.

K péči o sebe vedla úspěšnou českou reprezentantku maminka. „Pro mě je důležité cítit se dobře, být spokojená se sebou a líčení mi v tom pomáhá,“ vysvětlovala pro magazín OnaDnes v květnu loňského roku. A dodala, že díky tomu, že se stala tváří jedné z kosmetických značek, může testovat produkty v extrémních podmínkách.

Líčení na hory není nic složitého. Jen je třeba použít speciální druh dekorativní kosmetiky a dodržet několik pravidel líčení. Prvním a nejdůležitějším je odlíčení. Není zas tak důležité jak a čím, ale hlavně aby to bylo skutečně důkladné. „Všechno lépe vypadá. Hlavně se to i lépe nanáší a pleť celkově vypadá mnohem zdravěji,“ vysvětluje Karolína Kašparovská.

Biatlonistka Gabriela Koukalová při tréninku na světový pohár v Novém Městě na Moravě (13. prosince 2016)

„Když máme pleť očištěnou, tak dáváme krém. Může to být krém s UV faktorem nebo po nanesení ještě přidáme klasický opalovací krém. Sluníčko a mráz pleti škodí, proto je důležitý UV faktor, aby byla chráněna. Celkově je pleť v zimě hodně namáhaná a vysušená, takže doporučuji hutnější a mastnější krémy,“ radí vizážistka s tím, že bychom měli chvilku počkat, než se krém vsákne a následně můžeme začít s vlastním líčením.

Voděodolná řasenka a gelové stíny

Následuje podkladová báze, která slouží k tomu, aby byl make-up zafixovaný a lépe vydržel. „Je lepší volit make-up lehčí konzistence, aby nebyl úplně hutný. Pokud je dobře udělaný make-up, pak všechno drží. Podle potřeby můžeme lehce použít i korektor,“ vysvětluje Kašparovská.

Pak přichází na řadu obočí, pokud je potřeba ho zvýraznit, a samotné oči. „Nanesu gelové stíny. Začínám od vnějšího koutku, kam si dám tmavší barvu. Oko tím zvýrazním a udělám kočičí pohled. Do vnitřního koutku nanesu světlou barvu. Říká se, že je tam mrtvý bod, proto ho potřebujeme rozzářit,“ ukazuje vizážistka s tím, že se do zasněžených kopců hodí studené odstíny jako béžová, modrá nebo fialková.

Stíny dáme lehce i dolů a pak na linku řas přichází tužka, která zdvojnásobuje efekt velkých očí.„Gabča hodně nosí tužku orámovanou okolo řasenky a také linku nahoře. Má kočičí oči, takže si to může dovolit, není to však pro každého,“ upozorňuje Karolína Kašparovská.

Pak už jen stačí lehce přepudrovat, aby se to celé zafixovalo. „Následně se můžeme zaměřit třeba na voděodolné tužky, řasenky. Hodně firem už dělá řady, které jsou na tyto druhy líčidel přizpůsobeny, spousta firem dělá i voděodolné make-upy. Volila bych líčení, které se prodává v parfumeriích. Jsou to kvalitnější značky než v drogeriích. I když i tam se najdou kvalitní výrobky,“ říká vizážistka.

Nakonec zbývá už jen výraznější rtěnka, která by měla korespondovat s barvou vašich rtů. „Abyste neměla suché a rozpraskané rty, naneste nejprve balzám. Rtěnku volte krémovější, protože méně vysušuje než ta dlouhotrvající,“ dodává Karolína Kašparovská.

A tak se nemusíme bát ani toho, že by výrazné líčení sice odolalo mrazu a sněhu, ale naši pleť přehnaně vyčerpalo, či snad dokonce poškodilo. „Firmy, které přípravky vyrábí jsou tak na vysoké úrovni, pleti rozhodně neškodí,“ uzavírá Karolína Kašparovská. Jen se nezapomeňte po návratu do tepla důkladně odlíčit a pleť pečlivě ošetřit.