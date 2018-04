Líčení Danu omladilo o deset let

Dobré líčení je základ Jak dosáhnout jednotné barvy make-upu? Jak se zbavit kruhů pod očima? Jak projasnit pohled? Radí odborník na ženskou krásu, vizážista Zdeněk Fencl. * Pro celistvý make-up používejte speciální štětec od M. A. C. (viz obrázek nahoře). Make-up nanášejte jen špičkou štětce.

* Na zamaskování kruhů pod očima používejte korektor Touch Eclait od Yves Saint Laurent nebo korektor od La Praire

* Věnujte se vystínování očí - stíny můžete protáhnout až přes kraje horních víček

* Pokud nanesete lesk milimetr přes okraj rtů, zvětšíte tím jejich objem

* ...a zapomeňte na velké vrstvy make-upu: přidává několik let!