Ve věku, kdy se někteří muži ještě ani nestihli oženit, je pětatřicetiletý Libor Bouček už dvakrát rozvedený.

„Každé moje manželství pokaždé skončilo nedlouho poté, co jsem se s jednou i druhou svojí ženou objevil ve vaší rubrice Jak žijeme v Magazínu DNES. Podezírám vás, že v tom trochu máte prsty,” nechal se slyšet Bouček.

V žertu pak dodal: „Už vím, co musím udělat, pokud se ještě někdy budu chtít oženit. Nesmím se už nikdy objevit v rubrice Jak žijeme.“

Ale pak ve vysvětlování manželských krachů zvážněl. A přiznal, že se choval jako sobec. Jeho první manželkou byla v letech 2006 až 2007 slovenská moderátorka Marianna Ďurianová a druhou tenistka Jana Hlaváčková, s níž žil v letech 2010 až 2013.

„První manželství byl totální rock ’n’ roll. Bláznivé zamilování, ani jeden jsme v tom neuměli chodit. A druhé? To jsem obyčejně zvoral. Na konci jsem se choval jako blázen. Dělal jsem velká gesta, ale už bylo pozdě. Jen já to nevěděl,“ popisuje Bouček, kterého v sobotu čeká jeden z nejdůležitějších večerů roku, další vyhlašování ankety Zlatý slavík.

Do poslední chvíle není jasné, jestli si pro svého čtyřicátého Slavíka přijde i nemocný Karel Gott.

„Bez Karla si to nedokážu představit, vůbec nepočítám s tím, že by nedorazil. Podle mě má už teď vymyšlený ten vtípek, který tam řekne, a zase bude znít tak přirozeně, jako by ho právě vymyslel,” odhaduje.

V publiku bude sedět moderátorova současná přítelkyně, finalistka České Miss Gabriela Bendová, se kterou už druhým rokem žije. Sedět tam ovšem zřejmě opět nebudou jeho rodiče, kteří prý na akce moderované Liborem neradi chodí.

„Táta podle se podle mě ještě pořád nesmířil s tím, že jsem před deseti lety seknul s Vysokou školou ekonomickou. Nejraději by mě viděl zaměstnaného v nějaké korporaci, pro moje živobytí nemá moc pochopení,” řekl trochu smutně Bouček.