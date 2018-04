Líbí se vám muži vyholení úplně všude?

NÁZORY ČTENÁŘŮ ČTĚTE ZDE

V rámci reality show Big Brother před národem vyholování demonstroval například Petr Běhounek, ve VyVolených si Regina Holásková zgustla na Michalovi Frašovi a oholila ho ve sprše. Ve druhé řadě se k hladkým genitáliím hlásil kde kdo, včetně vítěze Tonyho Jalovce. Opravdu to muži tolik chtějí, anebo podléhají konvencím?

Jedni tvrdí, že se jen zženštilí muži (holili se koneckonců i staří Římané) opičí po ženách, jiní, že za to může mediální "masáž" kosmetických firem, další se hájí, že jde jen o hygienu a že se tak prostě cítí pohodlněji a čistší.

Odpůrci "holátek" nadávají na vliv pedofilů a homosexuálů a zdůrazňují staré pořekadlo, že správný chlap musí být zarostlý a má smrdět. Chlupy bývaly vizitkou mužnosti, tak proč je dnes mnozí muži nesnesou vůbec nikde?

Co si myslíte o vyholování genitálií? Je to příjemné a pohodlné, nebo hloupé a nehezké... Jaké jsou vaše zkušenosti? Pište na adresu ONA@idnes.cz, zajímavé příběhy zveřejníme.

Na dva protichůdné tábory se rozdělila i něžnější část lidstva. Zatímco některé ženy si za partnera jiného, než chlupáče představit nedovedou a tvrdí, že vyholování patří k návykům metrosexuálů, další si vybírají pouze mezi hladkými.

Zlom v hygienických návycích přišel podle vizážistky Aleny Dittrichové po roce 1989. Změny jsou podle ní radikální, počet klientů zvyšuje zhruba o pět až deset procent ročně. "Čím dál víc i muži si uvědomují, že nevyholené podpaždí, nebo neoddepilované nohy jsou společensky neúnosné, ačkoliv před revolucí to bylo normální," tvrdí.

Nárůst mužské klientely, zejména však v hlavním městě, potvrzuje Anna Menzelová z Unie kosmetiček. Muži tvoří asi pět procent zákazníků, což je však ve srovnání se zahraničím stále relativně málo. Přesto jejich zájem o tělovou péči včetně depilace hodně roste.

"Může za to hlavně osvěta v médiích. Hlavně mladí muži o sebe víc dbají. Nestydí se přijít třeba i na vyčištění pleti," uvedla Menzelová. Vyholování genitálií však ale zatím patří - až na zkraje zmíněné reality show - výlučně do soukromí. "Že chtěl zákazník depilovat hýždě, to už jsem zažila, ale aby si přál depilovat ohanbí? S tím jsem se ještě nesetkala," říká kosmetička Eva Sluková. Doba jde však dál. Sexuolog Radim Uzel sice doufá, že se módní holení genitálu nestane epidemií, ale kdo ví? Možná i to bude co nevidět normální.