Šaty jako býk i žába. Večerní róby inspirované zvířecí říší a diamanty

"Oslovili mě lidé od Coina, zda bych jich pro tento večer nezapůjčila některé své modely. Já jsem to odmítla," řekla na Lordship Black & White Gala Dinner návrhářka Liběna Rochová. Místo, aby sáhla do svého archivu a vytáhla šaty z minula, vytvořila modely úplně nové. A ne ledajaké.

V rámci slavnostního večera v honosných prostorách Míčovny Pražského hradu představila slavnostní róby navržené podle nové kolekce šperků Roberta Coina, který se nechal inspirovat zvířecí říší. K vidění byl třpytivý motýl, masivní býčí hlava, opulentní chobotnice, provokativní had i smějící se žába. Vše vyvedené ze žlutého, bílé či růžového zlata osázeného různobarevnými diamanty, rubíny, smaragdy, ametysty a dalšími drahokamy.

Nečekejte však žádnou nenositelnou extravaganci vhodnou pouze na přehlídkové molo či na retrospektivní výstavu. Rochová dokázala, že i divoká inspirace se dá uchopit s noblesou a elegancí.

Pět šperků, pět šatů. Liběna Rochová navrhla kolekce podle šperků inspirovanými zvířecí říší od Roberto Coin.





Býčí rohy, smaragdová žába

"Navrhovala jsem modely přesně podle daného šperku. Přizpůsobila jsem střih, styl i barevnost," říká Rochová, které touto událostí zároveň oslavila své 61. narozeniny. "Na rudých šatech najdete býčí rohy, látka ladí k barvě rubínů. Zelené zase představují žábu a šperky zdobené smaragdy."

Rochová a studenti Pokud vás zajímá, co dalšího připravila Liběna Rochová, pak pospíchejte v neděli odpoledne na pražské Alšovo nábřeží do přehlídkového stanu. Zde se od 16. hodin představí ateliéru designu a obuvi VŠUP pod vedením této designérky.

Při bližším pohledu na jednotlivé šaty najdete zajímavě řešené střihy, propletené části a jiné náročně vypracované detaily. Všechny róby stříhala Rochová sama. "To na své práci miluju, vyvádí mě to do nejrůznější patvarů, ale ve výsledku vytvoří noblesu a kýžené aranžmá," vysvětlila autorka. "Pro mně je to dobrodružství."

Kolekce čítá pět večerních toalet. Pokud se vám to zdá málo, pak ano, není jich moc. Ale jak Rochová sama podotkla, je lépe udělat menší množství modelů, které opravdu za něco stojí, než obrovskou kolekci bez potřebné kvality.

Návrhářka opustila pole konfekce před lety a od té doby se zaměřuje výhradně na vyšší krejčovinu, což jí velmi svědčí. Síla její tvorby spočívá právě ve vysoké kvalitě a náročnosti zpracování. Může-li někdo z českých tvůrců označovat svou práci a finální výtvory za couture, pak je to právě Liběna Rochová.

Pánové, pozor na kravaty!

Na galavečeři pořádané v rámci končícího Dreft Fashion Weeku nebyly k vidění pouze šperky a jimi inspirované róby. Za pozornost stálo i oblečení hostů.

Většina z přítomných dam, mezi kterými nechyběla topmodelka Valeria Mazza, Zuzana Stivínová, Olga Menzlová, Barbora Nesvadbová či Kateřina Sokolová, se předepsaného oblečení správně držela.

Dlouhé večerní šaty ovšem mnohdy vyzněly naprázdno díky pánům. Pro mnohé z nich je "black tie" černá, či ještě hůř barevná kravata. O smokingu a motýlku jako by v životě neslyšeli.