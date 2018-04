Žena trpící šikanou kvůli tisícům nádorů podstoupila dvanáct operací

Libby Huffnerová trpí neurofibromatózou, vzácným dědičným onemocněním postihujícím jednoho z 2500 až 4000 obyvatel. Projevuje se růstem nádorů, tzv. neurofibromů na povrchu ale i uvnitř těla.



„Kožní neurofibromy jsou nezhoubné, ale vadí kosmeticky a mechanicky, zatrhávají se o oděv, mohou svědit. Podkožní neurofibromy jsou hlouběji uložené, a protože obrůstají nervy, často bolí. Pacienti s neurofibromatózou by měli být sledováni příslušnými odborníky. Léčba je symptomatická,“ vysvětlila pro OnaDnes.cz dermatoložka Naděžda Vojáčková z Polikliniky Anděl.



Bolesti i šikana

U Libby Huffnerové byla nemoc zjištěna, když jí bylo pět let. Už od mala se obávala o svou budoucnost a svůj budoucí vzhled. V dětství se nemoc projevuje pouze skvrnami na kůži, více se většinou probouzí spolu se změnou hladin hormonů. Onemocnění se proto u Libby začala projevovat v pubertě, kdy děvčeti najednou začaly růst nádory po celém těle. Od spolužáků si kvůli tomu vytrpěla kromě posměšků a urážek i šikanu.



Aby na krutá školní léta zapomněla, nechala si dokonce Libby změnit jméno z původního Elisabeth. To bylo totiž terčem vtipů kvůli podobnosti se slovy lizard breath, tedy ještěrčí dech. Děti nemocnou dívku nazývaly i ropuchou. „Byla bych ráda, kdyby mě lidé namísto poznámek a civění, jako bych byla z obludária, raději oslovili, je to opravdu nepříjemné,“ vysvětluje Libby.



Po škole měla velké problémy sehnat práci, což připisuje předsudkům kvůli svému vzhledu. Lidé si na ni často ukazovali a říkali, že může být nakažlivá, což není pravda.



Její stav se ještě zhoršil po otěhotnění, na těle jí postupně vyrostlo více než šest tisíc nádorů i přesto, že podstoupila deset operací. Nedopadly bohužel podle představ. Její stav se postupně zhoršoval až do situace, kdy kvůli bolestem nemohla ani chodit do práce a špatně spí. Bolest jí může způsobit i objetí nebo pokud na nádory určitým způsobem proudí voda. A to přesto, že brala třináct různých léků. Rozhodla se proto vyhledat odborníky.



„Pigmentové projevy se zpravidla neléčí. Kožní fibromy se odstraňují, pokud způsobují obtíže. Možnosti odstranění jsou laserem, diatermokoagulací nebo chirurgicky. Ablační lasery fungují dobře s kosmeticky velmi příznivým efektem,“ dodává dermatoložka Naděžda Vojáčková.



Další operace

V roce 2016 zahájila Libby zatím poslední pokus o zbavení se nádorů pod vedením lékařů z televizního pořadu The Doctors. Ti jí největší nádory nejprve odstranili chirurgicky, aby se po zahojení vrátila na další proceduru.



„Odstraníme více nádorů na jejím obličeji a krku a bude následovat frakční laser s CO 2 který zlepší jizvy a celkový vzhled její pokožky,“ vysvětlil doktor Andrew Ordon pro DailyMail.



Po zahojení dalších jizev je Libby se svým vzhledem spokojená a obdivné komentáře prý slýchá i ze svého okolí. Na jejím těle ale přesto sále zůstává množství bolestivých nádorů. Libby by proto chtěla využít své proměny i k připoutání pozornosti k neurofibromatóze. Založila proto stránku Tváře neurofibromatózy a vyzývá ostatní s touto nemocí ke sdílení svých příběhů pod heslem Pokud nebudeme vidět, nikdo nás neuslyší.



„Čeká mě dlouhá cesta k zahojení emocionálních zranění, které jsem za ta léta utrpěla, ale to se bude s časem jenom lepšit,“ doufá Libby spolu se svou dcerou Lindsey, které je dnes již dvacet tři let a je z matčiny změny nadšená.