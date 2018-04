Polibky jsou mocné. Mohou rozhodnout o osudu vztahu, říká neurolog

Smála jste se Charlotte ze Sexu ve městě, když se rozešla s nadějným objevem jen proto, že neuměl líbat? Je pravda, že v životě a ve vztahu jsou důležitější věci, ale na jejím rozhodnutí možná přece jen něco bylo. Z vědeckého hlediska šlo totiž o významný krok při výběru vhodného životního partnera. Krok, který se vlastně odehrál na nevědomé úrovni.



Rozhoduje souhra smyslů

"Oblast rtů a jazyka je totiž bohatá na nervová zakončení," říká Martin Jan Stránský, neurolog a ředitel pražské Polikliniky na Národní. "Neurochemické reakce, které při polibku vznikají, hrají velkou roli při vzniku emocí. Při líbání zapojujeme hned několik smyslů najednou. Souhra hmatu, čichu a chuti vysílá do mozku informaci, zda druhého za partnera chceme, nebo ne."



Podle toho se pak podvědomě rozhodujeme, do koho se zamilujeme. Princip ovšem platí hlavně pro ženy. "Až polovina těch, které usoudí, že jejich protějšek špatně líbá, se rozhodne vztah ukončit. I když je muž jinak přitahuje," podotýká neurolog.



Zdravé polibky Při intenzivním líbání zapojujeme asi 30 svalů v obličeji, za minutu při něm spálíme až 29 kalorií. Uvolněné endorfiny pomáhají odbourat stres, dlouhé polibky prý dokonce pomáhají pročistit dýchací cesty.



Muži to mají jinak. Stejně reagují na polibek s dlouhodobou partnerkou i s ženou, kterou potkali před hodinou. Důležité je, že se jim dotyčná líbí na pohled. Ukončit vztah jen proto, že se jim nelíbí, jak protějšek líbá? To by drtivou většinu mužů ani nenapadlo. Je také daleko větší šance, že se jim v mozku uvolní endorfiny – nezávisle na tom, koho a jak líbají.



Mocná evoluce

To, co se děje v mozku žen a mužů při seznamování, je vůbec zcela odlišné, říká Stránský. Důvod hledá v evoluci: "V pradávných dobách bylo úkolem muže oplodnit co nejvíce žen, musel se proto naučit je rychle posuzovat. Dodnes je proto pro silnější pohlaví zásadní to, co může posoudit pohledem. Muž hodnotí zvlášť prsa, zadeček, obličej, vše pomyslně oznámkuje a rozhodne se."

Také úkol žen byl podle něj vždy jasně daný: vybrat si nejsilnějšího muže, alfa-samce, a udržet si ho. "Proto se dodnes dámy dívají mužům při seznamování do očí. Snaží se co nejlépe odhadnout jejich charakter, pátrají v paměti a porovnávají je s jinými muži," popisuje neurolog.

