Lexikon kosmetických kouzel. Seznamte se s magickými pomocníky

Profesionální vizážisté a make-up artisté tyto pomocníky při líčení používají už dlouhá léta. Mezi nás, amatérské uživatelky, které si doteď musely vystačit s make-upem, korektorem a pudrem, se dostaly teprve nedávno a my jsme teď překvapené, jaké všechny vychytávky existují.

Podkladová báze vám pomůže zamaskovat drobné vrásky, pleť vyhladí a sjednotí, díky rozjasňovači budete působit mladším a odpočatým dojmem, s bronzery podtrhnete lícní kosti a zvýrazníte tak obličej. Zbavte se tedy strachu z nových věcí, navštivte nejbližší parfumérii či drogérii a zainvestujte do rozšíření vaší kosmetické výbavy.

V našem článku se dozvíte, jak vše používat, a pak stačí, abyste si našla volnou chvilku o víkendu nebo večer. Nanečisto a v klidu si vyzkoušejte, jak si s těmito vychytávkami zkrásnit obličej, dostanete do ruky ten správný grif a pochopíte, jak fungují. A sama poznáte, že bez těchto kosmetických kouzelníků se už nikdy neobejdete.

Oči

Na líčení očí byste si vždy měla dát záležet – jsou centrem obličeje a přitahují největší pozornost. Korektory zamaskujte kruhy pod očima, kvůli kterým působíte jako věčně unavená. Lepší jsou ty s krémovou konzistencí než tuhé – naneste je od vnitřního koutku k vnějšímu a korektor vklepejte do kůže, lehce rozmažte. Některé korektory v sobě už obsahují složky, které odrážejí světlo, a pleť působí rozzářeně, svěže.

Rozhodně se ale vyplatí pořídit si samotný rozzařovač, který naneste na horní nepohyblivé víčko, do oblasti pod obočím. Světlý odstín s lehkým třpytem vytvoří optický klam a váš pohled bude působit otevřeněji a mladistvěji.

Kouzla pro samotné líčení: jestli chcete husté řasy, nejprve použijte bezbarvou bázi, obsahující vlákna, která je obalí, a po aplikaci řasenky jsou tak objemnější. Oční stíny lépe vyniknou a déle vydrží, když na víčko nejprve nanesete bázi a pak teprve stíny.

Podkladová báze

Díky ní bude vaše pleť pleť vyhlazenější, zmenší se póry a bezchybný make-up vám vydrží na pleti o pár hodin déle. Podkladová báze neboli primer, to je bezbarvý či velmi světlý gel či krém.

Dovede vyhladit drobné vrásky, nedokonalosti pleti, pokožku vyhladí, make-up k ní lépe přilne, báze ho zafixuje a nalíčená pleť vypadá mnohem lépe. Některé báze se přímo zaměřují na konkrétní problém pleti, například matují, jiné vyrovnávají její barevný tón, např. červená místa.

Jak podkladovou bázi používat? Naneste na obličej hydratační krém a nechte ho přibližně pět minut vsáknout. Naneste tečky báze především na nejméně hladké části: čelo, okolí nosu a úst, pod oči a rozetřete ji prsty. Počkejte přibližně dvě minuty a naneste make-up.

Bázím se vytýká, že některé obsahují silikony, které ucpávají póry. Vybírejte buď ty bez silikonů, nebo je nepoužívejte denně, ale pro příležitosti, kdy chcete vypadat perfektně.

Sypké pudry

Na rozdíl od kompaktního pudru, který je ideální do kabelky na opravy přes den, se sypkým dosáhnete jemného nalíčení. V kosmetické výbavě by vám rozhodně neměl chybět sypký pudr v transparentním provedení, to znamená, že je bezbarvý, takže se přizpůsobí každé pleti a podkladu. Sypký pudr k pokožce lépe přilne a když ho nanesete moc, jde štětcem snadno dolů.

Rozjasňovače

Prozáří mdlou, nevýraznou pokožku, dodá jí mladistvou jiskrnost. Bronzer dodá tváři dotyk slunce. Pokud to občas přeženete s alkoholem a druhý den potřebujete zmást kolegy v práci, rozjasňovač je vaše povinná výbava.

Jak funguje? Obsahuje složky, které odrážejí světlo, tudíž na místa, kam ho aplikujete, přitáhnete pozornost a odpoutáte ji od zbytku. Nejčastěji se nanáší nad lícní kosti, aby působily výrazněji, pod obočí a do vnitřního koutku oka, čímž se víc otevře, a do jamky nad horní ret – bude působit větší.

K dostání jsou v několika odstínech, např. růžové (spíše pro světlou pleť), meruňkové či broskvové (obě pro snědší), v konzistenci tekuté, pudrové či tuhé, záleží, co vám vyhovuje. Bronzer používejte k podtržení lícních kostí, naneste ho štětcem nad ně a rozetřete. Obličej nebude působit jednolitě, bronzer ho projasní.