Levně a účinně na infekční bradavičky u dětí

Moje pětiletá dcerka si přinesla z bazénu na nožičce malou bradavičku, která se postupně zvětšovala. Potom k ní přibyla i druhá, takže jsem začala jednat. Provedla jsem průzkum na internetu, jaké lze koupit léky, ale většinou byly moc drahé a pro malé děti nevhodné. Proto jsem zkusila zkombinovat dvě léčivé látky a vznikl tak můj super rychlý přípravek.

Takže jak na to: do skleničky od dětské výživy jsem nalila asi 1 cm propolisu tinktury a k tomu přidala jeden stroužek na jemno nakrájeného čerstvého česneku. Nechala jsem to jeden den v lednici. Potom jsem vždy večer napustila smotek vaty touto tekutinou, dala na bradavici a přelepila náplastí. Ráno jsme to sundali a přes den nechali schnout. Do pěti dnů bradavice úplně vyschly. Pak jsem jen odstříhávala odlupující se kůžičku, až se úplně vyléčila.

Ivana Kripnerová, Praha 8