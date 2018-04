Na rozdíl od vakcín za 800,- Kč a výše, které mají účinnost 9 let, jsou jen na meningokoka typu C.

Stačí jen požádat ošetřujícího lékaře o vystavení receptu a vakcínu koupit v lékárně. Po třech letech pak zase přeočkovat touto vakcínou.

Domnívám se, že pokud by lidé věděli o tomto cennovém rozdílu, jistě by neváhali a hned by své potomky nechali přeočkovat. Děkuji za zveřejnění.