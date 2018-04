Leukémie už nemusí strašit, většinu lidí se daří zachránit

11:16 , aktualizováno 11:16

Léčba leukémie udělala za posledních deset let snad největší pokrok ze všech onkologických oborů. Většinu lidí se daří vyléčit anebo dlouhodobě udržovat v kondici, takže nemoc již nemusí být strašákem. "Například transplantace kostní dřeně je dnes možná i u lidí do 65 let věku, což dřív nepřipadalo v úvahu," řekl Michal Doubek z hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.