Letošní běžná chřipka nemá velkou sílu

Vakcína není k mání, a navíc by nějakou dobu trvalo, než by zabrala.

"Letošní epidemie právě přichází, ale lze očekávat, že bude ve srovnání s těmi obvyklejšími daleko více roztažená v čase," popsala Martina Havlíčková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku.

Jinými slovy, zatímco chřipkové epidemie vyvolané virem typu A se objevují náhle a v krátké době jimi onemocní mnoho procent lidí, virus typu B se šíří pomaleji.

Nakonec jím sice může onemocnět stejný počet lidí, ale v mnohem delším časovém úseku. Je proto klidně možné, že chřipková epidemie potrvá po celý březen, jen to nebude tak patrné. "Ostatně, měli jsme chřipkovou epidemii i v květnu," doplnila Havlíčková.

Epidemie v Evropě

Virus běžné chřipky typu B zatím hygienici izolovali například v Praze, Sokolově či v Blansku. Nikde však výskyt nepřekročil hranici epidemie, tedy 2000 nemocných na 100 000 obyvatel.

Jinde v Evropě se tak už stalo - epidemii sezonní chřipky mají v Norsku, Velké Británii a ve Francii v okolí Paříže, stejně jako v Nizozemsku, kde se navíc vyskytuje i virus typu A.

Jak se liší?

Podle Havlíčkové přitom nelze jednoduše říct, že za to, že se infekce letos tolik nešíří, může tuhá zima a dlouhotrvající mrazy.

"Šíření viru sice nejvíce nahrávají teploty kolem čtyř stupňů nad nulou, ale není pravda, že mrazy virus vymrazí a zabrání tak jeho dalšímu šíření," řekla lékařka.

V mrazech se chřipce nejspíše tolik nedaří i proto, že lidé sami méně vycházejí ven a méně se shromažďují.

Ačkoli běžnou chřipku způsobuje virus podobného původu jako ten, který může za chřipku ptačí, ve skutečnosti je mezi nimi několik zásadních rozdílů.

Běžnou chřipku vyvolává vždy jen mírně se měnící chřipkový virus, proti němuž mají lidé protilátky, případně nemívá nemoc tak těžký průběh, a navíc se proti ní dá očkovat.

Avšak pandemii by způsobil zcela nový typ viru, který by byl mnohem nakažlivější a zároveň by jím vyvolaná infekce měla s největší pravděpodobností těžší průběh.

Kromě toho by se snadno šířil z člověka na člověka - lidé proti němu přitom nemají žádné protilátky, protože se s ním zatím nesetkávají.