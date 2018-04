Letos pandemii chřipky neočekáváme, řekl on-line vakcinolog

Každoročně se proti chřipce nechává očkovat i profesor Prymula. "Byl jsem očkován i proti chřipce pandemické," dodal.

Dalším zákeřným onemocněním, které se vyskytuje právě v podzimních měsících, jsou meningokokové infekce. Očkování proti nim je u nás často opomíjené.

"Meningokok napadá dominantně děti a adolescenty, ale i mladé dospělé. U nás dříve ale i vojáky základní služby," odpověděl čtenářům profesor Prymula.

"Účinnost polysacharidových a zejména konjugovaných vakcín je velmi vysoká (90-95%), avšak zatím není pokryt typ B, který je u nás nyní nejčastější. Vakcína proti typu B bude registrována někdy v polovině příštího roku," dodal lékař.

Proti čemu je ještě ideální se nechat očkovat?

Profesor Roman Prymula V letech 2004 až 2009 byl děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, poté byl jmenován ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové. Je předsedou České vakcinologické společnosti a předsedou poradního sboru hlavního hygienika pro epidemiologii, zastává i další významné funkce v Česku i zahraničí, stojí například v čele Central European Vaccine Advisory Group. Je oponentem významných zahraničních odborných časopisů.

Odborníci radí nechat se očkovat jen proti těm nemocem, která reálně hrozí. V případě chřipky ovšem Češi mezi očkovací premianty zrovna nepatří. K lékaři zajde jen minimum lidí.

"U chřipky máme katastrofální výsledky," řekl nedávno předseda České vakcionologické společnosti Roman Prymula.

Ovšem například u pneumokoku byla vakcína podána devadesáti procentům dětí. "To je naprosto dostatečné," konstatoval Primula. Pneumokoky způsobují těžká, život ohrožující onemocnění hlavně malým dětem, ale smrtelná mohou být i pro seniory. Vakcína je vhodná pro děti do pěti let a lidi nad 65 let.

Odborníci připomínají i očkování proti tetanu, klíšťové encefalitidě, rakovině děložního čípku nebo žloutence.