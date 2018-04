Léto může být pro děti traumatem, roste počet sexuálních zneužití

Rodiče by měli potomky poučit o rizicích a poradit, komu se můžou v případě pochybností svěřit. Podle statistik nejčastěji hrozí nebezpečí od člověka, kterého dítě dobře zná.

"Zejména v létě stoupá počet sexuálních zneužití, která mají závažný dopad na další psychický vývoj dítěte," varuje Jiří Kocourek z pražského Dětského krizového centra.

Především rodiče by si měli uvědomit, jaké nebezpečí dětem hrozí. Například před odjezdem na tábor by měl rodič potomka poučit o tom, co je v kontaktu dospělého a dítěte normální a co už ne. Měl by s ním promluvit, kdo se jej smí dotýkat a kde.

Kde hledat pomoc Pro radu se lze obrátit na nonstop linku důvěry 241 484 149 nebo na e-mail problem@ditekrize.cz. Více informací je na www.dkc.cz.

Dítě by mělo vědět, komu se má svěřit v případě, že se bude cítit ohroženo. Po návratu domů by měl rodič zjistit, jestli bylo vše v pořádku a zda dítě nezažilo něco mimořádného.

Podle odborníků by rodiče neměli nechávat děti zbytečně dlouho samy doma. Také by se měli ptát, co ve volném čase dělají.

Rozšířená forma obtěžování je i po internetu. Děti jsou důvěřivé a informace, které poskytnou na síti, se dají snadno zneužít. Proto je důležité u malých dětí občas kontrolovat historii prohlížení stránek.

Zneužít může dítě kdokoliv, ale nejčastěji to bývá člověk, kterého dítě dobře zná, například příbuzný. V ohrožení jsou i předškolní děti ve věku do šesti let, které v létě navštíví své příbuzné či známé rodičů. V Dětském krizovém centru zaznamenali zvýšený nárůst sexuálního zneužití právě u dětí této věkové kategorie.