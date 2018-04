Léto ještě neskončilo, braňte se infekci

Prudké střídání teplot mezi klimatizovanými prostory a venkovním teplem.

Sem tam sklenice něčeho ledového při uhřátí, fyzická námaha, na kterou tělo není zvyklé. To vše oslabuje v létě organismus.

Když se k tomu přičte, že neviditelní původci nemocí mají v horku ideální podmínky k množení, letní infekce je na světě.

Pozor na letní chřipku

Infekční onemocnění horních cest dýchacích se v letních měsících vyskytují poměrně málo. Je to i tím, že děti nejsou ve školách a školkách.

Zejména v druhé půli léta se objevuje nemoc, které se říká "třídenní chřipka" nebo také "letní chřipka".

"Není to chřipka v pravém slova smyslu, způsobují ji jiné viry, ale podobá se jí příznaky - mezi ně patří teplota, bolest kloubů, bolest svalů. Její průběh je lehčí a během několika dnů sama mizí. Často ji provázejí průjmy," popisuje Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

Léčba je jednoduchá - zůstaňte v posteli, hodně pijte, a pokud horečka přesáhne 38 stupňů, srážejte ji pomocí běžných léků. "Pokud potíže přetrvávají, je na místě vyhledat lékaře. Jsou lidé, které může i taková záležitost poškodit, třeba babičku s cukrovkou rozhodí rychle," dodává Kynčl.

Střídání teplot vadí

K šíření podobných lehčích viróz přispívají prudké změny teploty.

"Klimatizace, ať už v autě nebo v budově, může fungovat jako spouštěč virových nákaz. Vnímavější jedinci, pokud jsou teplotní rozdíly vyšší než deset stupňů, pak snadněji podlehnou virovému onemocnění," varuje primářka infekční kliniky pražské nemocnice na Bulovce Hana Roháčová.

Podobně je nebezpečné, když rozpařený člověk vypije studený nápoj s ledem.

Člověk, který je dlouho v klimatizované místnosti nebo třeba letadle se sice může cítit příjemně, ale ve skutečnosti trpí chladem a tělo je v jistém stresu. Pak je vnímavější k infekci. Třeba k angíně.

Bakteriální, nejčastěji streptokokové angíny se objevují celý rok. V létě přibývá těch virových. Krční mandle a okolní uzliny jsou při nich prosáklé, na patře se objevují vřídky.

Teplota obvykle trvá dva až čtyři dny. U virových angín nemají antibiotika smysl, avšak u bakteriálních rozhodně ano.

"Letní angíny se nesmějí přecházet, jinak hrozí, že by mohly postihnout klouby nebo ledviny a srdce," varuje pražský dětský lékař Tomáš Karhan.

Jaký lék koupit na letní rýmu?

Běžné léky stejného složení se mnohdy mohou lišit cenou až několikanásobně. Jak se vyznat v nabídce volně prodejných léků?

Lidé se tomu často diví. Když chtějí běžný lék třeba na bolest nebo horečku, lékárník jím nabídne lék stejného složení a ve stejně velkém balení, avšak se značně rozdílnou cenou.

Příkladem je třeba kyselina acetylsalicylová. Pomáhá proti bolestem, zánětům, snižuje horečku a také omezuje vznik krevních sraženin. Můžete si ji koupit jako aspirin za třicet korun nebo jako acylpyrin za třetinovou částku.

Pořád jde o tutéž látku s tímtéž účinkem, bez žádného dalšího přídavku. Záleží na tom, jakou cenu nasadí výrobce.

Rozhodně totiž neplatí pravidlo, že čím dražší lék, tím dříve vás zbaví obtíží. Nákladnější preparáty se od těch levnějších mnohdy liší jen v tom, že mají barevnější krabičku a jejich výrobce více investoval do reklamy.

Užívám, co mi pomůže

Jsou přitom lidé, kteří přísahají na to, že jim pomáhá jedině aspirin. "Je to přirozené. Obzvláště u méně závažných zdravotních stavů hraje psychika svoji roli. Důvěru v lék ovlivňuje třeba to, kdo nám ho doporučil či komu v našem okolí pomohl," říká Josef Suchopár, který se dlouhá léta zabývá lékovou politikou.

Právě v případě letních viróz, rým a kašlů není třeba hned chodit k lékaři a platí to pro dospělé i větší děti.

Než strávit s lehkou virózou dvě hodiny v čekárně a odejít s receptem na paralen, je lepší si lék koupit sám, zůstat se svými viry doma v posteli a nákazu dále nešířit.

Stejně tak není důvod při obyčejném průjmu vyžadovat okamžitě lékařskou kontrolu.

S výběrem léků by vám měl pomoci lékárník.

Jak působí reklama?

Preparátů, které vám pomohou, jsou v každé lékárně plné regály a lékárník je tu od toho, aby vám kvalifikovaně poradil. "Obecně se domnívám, že lékárníci vědí o lécích více než lékaři. Jsou na to připravováni a vidí více souvislostí," říká prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Většina lidí však přichází do lékárny pro konkrétní přípravek už rozhodnuta. "Jen asi sedmina uvádí potíže, které je trápí, a chtějí pomoci s volbou optimálního léku. Ostatní už chtějí , často pod vlivem reklamy, jeden určitý lék," říká Suchopár.

"V reklamě se navíc o léku hovoří v superlativech. Informace o vedlejších účincích jsou potlačovány. Přitom nežádoucí účinky má každý lék; pokud je nemá, s největší pravděpodobností nemá ani ty žádoucí," vysvětluje Suchopár.