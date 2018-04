Léto, čas úrazů páteře

Podle Jiřího Chroboka z neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce lidé tato rizika i přes opakovaná varování podceňují a často pak končí na invalidním vozíku. Při podezření na úraz páteře lékař radí s člověkem nehýbat.

"Neznamená to, že by na něj lidé vůbec neměli sahat a že by mu neměli poskytovat první pomoc. Je však třeba vědět, jak s takto nemocným nakládat," řekl Chrobok.

Nebezpečné vody

Pokud je zraněný při vědomí, pomohou při upřesňování míry poranění otázky, zda má bolest v oblasti páteře, zda cítí ruce, nohy a může s nimi pohnout.

Při vyprošťování raněného, například z havarovaného auta, je třeba dbát na neutrální postavení páteře - držet jeho hlavu mezi oběma dlaněmi a tělo zvedat a přenášet, jako by to byl jeden neohebný kus. Přenášet by měli zraněného alespoň čtyři lidé. Transport by měl být na rovném a tvrdém lehátku. Pokud je podezření na zlomeninu krčního obratle, je vhodné nasadit krční límec, pokud je dostupný.

Páteř si člověk může zlomit při skoku do neznámé vody, kde je na dně nečekaně kámen či jiný výčnělek. Nebezpečný může být ale i mělký bazén.

"Jeden pacient mi vyprávěl, jak se po hlavě vrhl do metr hlubokého bazénu, že při dopadu udělá stojku a pak elegantní kotoul. Skončil se zlomenou páteří," popsal Chrobok.

Katova zlomenina

Lidé by podle něj neměli podléhat omylu, že jim ruce při skoku ochrání hlavu. Jisté naopak je, že ruce prudce padající tělo neudrží. Při úderu hlavy o dno se rozdrtí krční obratle. Když kostní úlomky či posunutý obratel zhmoždí míchu, zraněný ochrne, což je spojeno často i s následným utonutím.

Podle Chroboka může vážně poškodit páteř i pád z koně. Když se zvíře něčeho lekne a v klusu náhle prudce zastaví, jezdec mu přeletí přes hlavu a dopadne na svou vlastní. Jak se do poslední chvíle drží co nejpevněji zvířete, nestihne si už dát ruce před sebe jako nárazník. Při pádu se odlomí prstenec druhého krčního obratle, zlomenině se říká katova. Název připomíná, že stejným mechanismem dříve končil život oběšence zepředu uvázanou smyčkou.

"Když je při tomto poranění navíc porušena mícha, hrozí okamžitá smrt. V místech pod druhým krčním obratlem totiž sídlí nervové centrum řídící dýchání," varoval lékař. Zachránit v takové chvíli člověka může jedině okamžitá první pomoc řízeným či umělým dýcháním, protože zraněný sám dýchat nedokáže.