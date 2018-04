Letní zelenina: cuketa prospívá zažívání, meloun mozku i pleti

Dokonce ani ovoce nemůže z hlediska obsahu minerálních látek zelenině v žádném případě konkurovat. Znáte největší přednosti jednotlivých druhů zeleniny i recepty na zdravé zeleninové pokrmy?

CUKETA

Všestranně použitelnou sezonní zeleninou je cuketa. Obsahuje řadu vitaminů, cenných minerálních látek a větší množství draslíku. Je bohatá na vlákninu, vodu, má nízkoenergetickou hodnotu a podporuje trávení.

Tato zelenina má jemnou poživatelnou slupku, v níž je také nejvíce živin - především karoteny a hořčík. Cukety také ovlivňují vylučování vody z těla, pomáhají tělu zbavovat se kyselin, spolupůsobí při hubnutí, zvyšují peristaltiku střev a tím odstraňují jejich ochablost a zácpu.

Cuketová očista

Cuketa obsahuje slizy, které působí hojivě na střevní stěny. Lidé, kteří mají problémy se střevy, by měly tuto zeleninu konzumovat ve velkém množství. Právě střevní sliznice jsou přední a nejdůležitější obrannou imunitní hrází před lidskými nemocemi, a tím významnými garanty našeho zdraví.

Po dobu dvou až tří dní konzumujeme pouze dušenou cuketu, a to v jakémkoliv množství. Tuto zeleninu si připravíme tak, že ji nahrubo nastrouháme a podusíme s troškou vody, osolíme. Nesmíme zapomenout ještě během dne vypít 3 litry čisté neperlivé vody.

Cuketový koktejl – balzám na střeva

Potřebujeme: 3 dl šťávy z cukety, 1 dl šťávy z mrkve, ½ šálku jemně mletých ovesných vloček

Postup: Ovesné vločky přelijeme 1 dl vroucí vody a necháme je 15 minut odležet. Pak je smícháme s ostatními přísadami a pečlivě rozmixujeme. Tento nápoj bychom měli popíjet po 7 dní.

Cuketové projímadlo

Tento přírodní "čistič střev" můžeme používat po celou letní sezonu. Cuketo-lněnou směs konzumujeme nejlépe večer. Ráno je pak úspěch zaručen.

Potřebujeme: 3 lžíce nahrubo nastrouhané cukety, 1 lžičku lněného semene.

Postup: Cuketu podusíme s troškou vody doměkka, pak odstavíme a přidáme lněné semeno. Vše necháme 10 minut odpočívat, poté sníme.

Cuketová kosmetika

Cuketová pleťová maska

Potřebujeme: 2 lžíce najemno nastrouhané cukety, 3 kapky citronové šťávy a 1 lžíci jemně mletých ovesných vloček

Postup: Vločky přelijeme jednou lžíci vroucí vody a necháme vychladnout, pak přimícháme cuketu a citronovou šťávu. Směs naneseme na obličej, krk a dekolt a necháme 20 minut působit. Potom dobře smyjeme. Tato maska pleť projasní a vypne.

Maska ze semen cukety

Semenná maska působí velmi příznivě na mastnou a pórovitou pokožku obličeje. Potřebujeme: 2 polévkové lžíce mletých cuketových semen, 1 - 2 lžíce smetany

Postup: Semena rozmixujeme a smícháme se smetanou. Vzniklou směs naneseme na očištěný obličej a necháme 30 minut působit. Poté pokožku důkladně opláchneme. Většího účinku můžeme dosáhnout, když si přidáme do této masky ještě mleté dýňové semínko v poměru 1:1.

Cuketa zmírňuje spáleniny

Cuketová šťáva mírní a léčí následky slunečního úpalu.

Plátky cukety zmírní otoky očí

Pokud trpíme na otoky kolem očí, plátky cukety přiložené na tuto oblast nás po chvilce tohoto problému zbaví.

Cuketová šťáva zklidní kožní neduhy

Čerstvě vylisovaná šťáva z cukety je úžasně hojivým prostředkem na ekzémy, lupénku, kopřivku, akné. Stačí ji jednou denně nanést na ložiska a nechat zaschnout. Pak kůži namažeme mandlovým olejem.

MELOUN

Oblíbenou letní tykvovou zeleninou, se kterou zacházíme jako s ovocem, je meloun. Melouny jsou doslova darem přírody. Utišují žízeň, svou sladkou chutí nahrazují cukrovinky a ještě k tomu jsou zdraví velmi prospěšné.

Šťavnatá dužina vodního melounu obsahuje velké množství vody a asi právě proto se mnoho lidí domnívá, že kromě ní již meloun nic zvláštního neobsahuje. To je ale velký omyl.

Mají velký obsah vitaminu A, dále pak skupinu vitaminů B, vitamin C. Z minerálních látek je to především draslík, pak železo, mangan. Jsou bohaté i na cenné látky jako například alanin, cystein, glycin, lutein, lykopen, metionin, ty účinně působí proti civilizačním chorobám.

Meloun vodní má silné močopudné a žlučopudné vlastnosti, podporuje peristaltiku, mírně projímá a zvyšuje vylučování cholesterolu. Je vhodný při zánětech žaludku a střev, chorobách jater, žlučníku, ledvin, močového měchýře, hemoroidech, problémech se srdcem a cévami. Také se doporučuje při redukčních kúrách.

Léčivá jsou i melounová semínka

Semena melounu mají močopudné a projímavé vlastnosti. Doporučují se při horečce, zlepšují stav pleti, prospívají mozku a vlastně celému organismu. Prášek z opražených semen je vhodný při problémech s močovými cestami a ledvinami. Užíváme ho po dobu 3 týdnů, třikrát denně na špičku kulatého nože.

Očistná a omlazující melounová kúra

Po 2 dny jíme pouze čerstvý meloun, v množství, jakém chceme, a k němu denně vypijeme 2,5 litru čisté neperlivé vody, ale nic víc. Při této kúře se tělo vyčistí a zregeneruje.

Meloun v kosmetice

Melounová pleťová maska

Tato maska je vhodná na ochablou a vysušenou pokožku. Připravíme si ji tak, že rozmačkáme 3 lžíce melounu a smícháme s jednou lžící tvarohu. Směs naneseme na obličej a necháme 25 minut působit, pak dobře umyjeme.

Maska z melounových semen

Semenná maska působí velmi příznivě na mastnou a pórovitou pokožku obličeje. Potřebujeme: 2 polévkové lžíce melounových semen, 1 - 2 lžíce smetany

Postup: Semena rozmixujeme a smícháme se smetanou. Vzniklou směs naneseme na očištěný obličej a necháme 30 minut působit. Poté pokožku důkladně opláchneme. Většího účinku můžeme dosáhnout, když si přidáme do této masky ještě mleté dýňové semínko v poměru 1:1.

OKURKA

Okurka obsahuje organické kyseliny, cukry, menší množství chlorofylu, železo, hořčík, draslík, křemík, fluor, vitaminy skupiny B, C a řadu další cenné látky.

Okurky jsou i zdraví prospěšné vysokým obsahem vody - až 98 procent. Podporují správnou funkci střev, ledvin a působí pozitivně na krevní oběh. Jsou energeticky málo vydatné.

Okurková očista

Po dobu 2 - 3 dní konzumujeme jenom okurky, a to v jakémkoliv množství. Nesmíme zapomenout ještě během dne vypít 3 litry čisté neperlivé vody.

Okurkovo – zeleninový koktejl na vyčištění krve

Kombinace čerstvých šťáv z okurky, mrkve, červené řepy je úžasná především pro vyčištění krve, jater a žlučníku

Potřebujeme: 2 dl šťávy z okurky, 1 dl šťávy z mrkve, 1 dl šťávy z červené řepy.

Postup: Všechny přísady smícháme a hotový nápoj popíjíme po douškách po dobu 3 týdnů.

Okurkovo – zeleninový šejk na posílení prostaty

Potřebujeme: 1 dl šťávy z okurky, 1 dl šťávy z dýně, 1 hrst dýňových semínek, 1 dl šťávy z červené řepy, 1 dl šťávy z mrkve.

Postup: Uvedené přísady pořádně rozmixujeme, hotový šejk popíjíme po douškách po dobu 6 týdnů.

Okurka v kosmetice

Koktej na ledvinové potíže i revma

Potřebujeme: 2 dl šťávy z okurky, 1 dl šťávy z citronu, 1 dl šťávy z mrkve, 1 dl šťávy z červené řepy

Postup: Všechno smícháme a rozmixujeme, nápoj popíjíme po douškách po dobu 4 týdnů.



Okurková maska

Okurky díky vysokému obsahu vody a kyseliny křemičité jsou blahodárným prostředkem pro péči o pleť. Okurková maska pokožku osvěžuje a napíná.

Potřebujeme: 1 jednu menší najemno nastrouhanou okurku, 1 polévkovou lžící smetany, 2 polévkové lžíce jemně mletého lněného semene

Postup: Silnou vrstvu směsi naneseme na obličej, krk a dekolt a necháme 25 minut působit, pak opláchneme.

Plátky okurky zmírní otoky očí

Jestliže trpíme na otoky kolem očí, plátky okurky přiložené na tuto oblast nás po chvilce tohoto problému zbaví.



Maska ze semen okurky

Semenná maska působí velmi příznivě na mastnou a pórovitou pokožku obličeje. Potřebujeme: 2 polévkové lžíce mletých okurkových semen, 1 - 2 lžíce smetany Postup: Semena rozmixujeme a smícháme se smetanou. Vzniklou směs naneseme na očištěný obličej a necháme 30 minut působit. Poté pokožku důkladně opláchneme. Většího účinku můžeme dosáhnout, když si přidáme do této masky ještě mleté dýňové semínko v poměru 1:1.

Okurková šťáva zklidní kožní neduhy

Čerstvě vylisovaná šťáva z okurky je úžasně hojivým prostředkem na ekzémy, lupénku, kopřivku, akné. Stačí ji jednou denně nanést na ložiska a nechat zaschnout. Pak kůži namažeme mandlovým olejem.

Okurkové mazání na unavené nohy

Potřebujeme: 3 dl čerstvě vymačkané šťávy z okurky, 2 dl 60% lihu (nebo ovocné pálenky)

Postup: Obě ingredience smícháme a nalijeme do skleněné lahve. Tinkturou natíráme bolavé a unavené končetiny, nejlépe večer. Skladujeme v lednici.

Okurka zmírňuje spáleniny

Okurková šťáva mírní a léčí následky slunečního úpalu.

Okurkové koupele

Po sklizni okurek můžeme jejich nať, pokud není něčím napadená nebo příliš povadlá, s úspěchem použít ke koupelím končetin při dně či revmatických potížích.

Částečná koupel:

Potřebujeme: 2 hrsti nati, 3 l vroucí vody

Postup: Nať přelijeme vroucí vodou a vše necháme 30 minut louhovat. Po uplynutí této doby přecedíme, nalijeme do větší nádoby a ponoříme do ní nohy nebo ruce. Tato koupel by měla trvat 20 minut. Tuto proceduru provádíme nejméně 10 dní po sobě.

Celková koupel:

Potřebujeme: 3 hrsti nati, 3 litry vroucí vody

Postup: Nať přelijeme vroucí vodou a vše necháme 30 minut louhovat. Po uplynutí této doby přecedíme a vzniklý čaj přilijeme do vody ve vaně. Tato koupel by měla trvat 15 minut, řídíme se ale pravidlem, že srdce je vždy nad hladinou vody. Tuto proceduru provádíme nejméně 10 dní po sobě.

RAJČE

Nesmíme zapomenout na rajčata. Bez nich si jen těžko můžeme představit jakýkoliv zeleninový salát.

Rajčata obsahují všechny vitaminy A, C, D, E, K a celou skupinu vitaminů řady B. Mimoto jsou bohaté na draslík, vápník, železo, měď, fluór, fosfor, kobalt, mangan, nikl. Mají také několik kyselin, jako například citronovou a jablečnou.

Léčivé i neléčivé účinky rajčat

Rajčata působí lehce močopudně, čistí a jsou antitoxická. Jedna sklenice bio protlaku denně celkově posiluje organismus.

Často se vedou diskuse, zda-li nejsou rajčata škodlivá. Do určité míry jsou, poněvadž všechny lilkovité plody (rajčata, brambory, paprika, baklažány) vyvolávají u některých osob artritické potíže. Navíc jsou všechny, tedy kromě bio rajčat, ošetřovány silnými chemickými postřiky proti plísním.

Nejvhodnější alternativou je, že si rajčata budete pěstovat doma bez chemie, budete nakupovat v bio kvalitě nebo si alespoň vždy oloupejte slupku, ta je nejvíce dráždivá.

Rajčatová nať – balzám na bolavé a unavené nohy

Koupel nohou v rajčatové nati zlepšuje kvalitu cév, ty se stávají pružnějšími a tolik nepraskají.

Potřebujeme: 2 hrsti zdravé rajčatové nati, 3 litry vroucí vody

Postup: Nať přelijeme vroucí vodou a vše necháme 30 minut louhovat. Pak scedíme, nalijeme do nádoby, přidáme horkou vodu a strčíme si tam nohy. Tato koupel by měla trvat 15 minut, provádíme si ji jednou denně po dobu 4 týdnů. Nať může posloužit jako koupel na ruce.

Rajčatová kosmetika

Rajčatová šťáva pomáhá zklidnit akné

Při akné nebo mastné pokožce si třikrát týdně potíráme obličej plátkem rajčete a vše necháme 15 minut působit. Poté opláchneme.

Čistící rajčatová maska

Potřebujeme: 1 rozmačkané rajče, 1 lžíci tvarohu, 5 kapek citronové šťávy

Postup: Všechny uvedené ingredience rozmícháme, hotovou směs si naneseme na obličej a necháme 25 minut působit. Pak opláchneme teplou vodou.

Zeleninu jezte několikrát denně

Zelenina v nejrůznějších podobách by měla tvořit součást každodenního jídelníčku. Vůbec nepotřebujeme jíst celoročně rajčata, papriky, okurky. Právě naopak. Pro silný imunitní systém je důležitá naše sezonní a přirozeně uskladněná zelenina. V létě bychom měli konzumovat hlavně krátce tepelně upravenou a syrovou, v zimě vařenou, kysanou.