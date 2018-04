Letní vína hasí žízeň. V horku nezhřešíte ani střikem, tvrdí vinaři

„Je to novodobý pojem a jde o víno, které by mělo primárně hasit žízeň. Taková lehká, svěží, nízkoalkoholická vína si v minulosti brávali třeba jihomoravští vinaři sebou do vinohradu či na pole,“ říká vinař Bogdan Trojak.

Co to vlastně letní víno je? „Víno suché, energické. Klidně s jemnou perličkou. Hříchem rozhodně není ani vinný střik,“ vysvětluje Bogdan Trojak.

Čtěte v pondělí Další tipy na letní vína, výlety do vinařského kraje i důvody, proč je pro vás víno vlastně lék, najdete v příloze MF DNES OnaDnes

Módním výstřelkem let posledních se stalo italské šumivé víno prosecco. Marketingoví specialisté v jeho případě odvedli skvělou práci. Před takovými deseti lety o něm mnozí z nás neměli ani ponětí, dnes nemůže chybět na žádné zahradní party. K tomu, co dostaneme v běžných obchodech a restauracích, jsou však vinaři mírně skeptičtí, připouštějí však, že na trhu je možné najít i pár skutečných skvostů.

Podobným fenoménem jsou vína růžová. „Je to obrovská móda, ale různé „ryšáky“ se připravovaly i v minulosti, protože se často zpracovávaly dohromady bílé i modré hrozny. Dnešní tuzemská růžová jsou bohužel často nasládlá a prázdná. Nemají charakter a jsou nestylová, což je škoda. Růžové by mělo být opět suché, s nervní kyselinkou a přitažlivou štavnatostí,“ vysvětluje Bogdan Trojak.

Tipy na letní vína

Majitelka vinotéky Michaela Humpolíková

Michaela Humpolíková, majitelka vinotéky Vinné nebe, by při posezení u bazénu sáhla třeba po Sektu rosé demi ze Šlechitelské stanice Velké Pavlovice nebo po polosladkém André rosé 2013 z téhož vinařství.

MIlovníkům sušších růžových vín doporučuje kabinetní Frankovku rosé z klentnického vinařství Pod Hradem.

„Možná to bude znít divně, ale z červených vín mě napadá „punkový“ červený sekt Crna od Čotara ze slovinského krasu,“ doporučuje Bogdan Trojak. „Pokud bych měl volit tiché červené víno z Moravy, pak třeba Modrý Portugal od Petra Kočaříka či Jaroslava Osičky.“

Vinař Bogdan Trojak

Z vysloveně letních vín Trojak doporučuje: Cremé de Pinot Noir od Petra Nejedlíka z dobré vinice, skvělé bubliny od jednoho z Autentistů. Za vyzkoušení podle něj stojí i Welschriesling Licht und Fruchtig od Herberta Zillingera z rakouského Moravského Pole nebo rosé nazvané Růž od Milana Nestarce z Moravského Žižkova.