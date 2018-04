Čtenářský recept: Letní třepaný broskvový dort

Doba přípravy

1 hodina

Množství

12 porcí

Piškotový korpus: 4 vejce

20 dkg polohrubé mouky

20 dkg cukru krupice

4 polévkové lžíce horké vody

Krém: 1 velký broskvový kompot (0,7 l)

2 smetany ke šlehání

2 vanilkové pudingy bez vaření (Créme Olé )

1 vanilkový cukr

Strouhaná čokoláda na zdobení.

Piškotový korpus: Oddělíme žloutky od bílků, žloutky ušleháme společně s horkou vodou do pěny, postupně

přišleháme mouku. Pak z bílků ušleháme tuhý sníh a ten opatrně vmícháme do žloutkové

hmoty. Směs nalijeme do předem vymazané a strouhankou vysypané dortové formy a pečeme

při 180 st. asi 30 minut.

Krém: Do větší uzavíratelné nádoby nalijeme kompot, přidáme smetany ke šlehání, pudingový prášek

a vanilkový cukr. Nádobu uzavřeme, chvíli s ní třepeme, až hmota ztuhne.

Vychladlý piškotový korpus rozřízneme, naplníme krémem, namažeme i horní část dortu. Zdobíme strouhanou čokoládou.

Poznámka

Do dortu můžete použít i jiné kompoty, nejlepší jsou mandarinkové nebo jahodové.