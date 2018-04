Nahá jste krásná. Přirozené líčení není vidět, ale potřebuje plno barev

Stejně jako spousta jiných trendů i tento přichází z Francie. Krása a styl místních žen jsou pověstné a prakticky celý svět šílí po tom, aby okouzlující a věčně elegantní Pařížanky mohl napodobovat. „Le No Make-up“ v praxi znamená vypadat přirozeně krásně bez výrazných barev na víčkách, rtech a nehtech. Celkový vzhled vypadá maximálně přirozeně, ovšem stojí za ním více líčidel, než se zdá.

Základem tohoto trendu, který opanuje celou letní sezonu a bude pokračovat i v podzimních kolekcích, je krásná pokožka. Nevypadá jako po hodinách retuší v grafickém programu, klidně ukazuje jemné mimické vrásky a prosvítající (čisté) póry, ale září mladistvým jasem, který celou tvář rozjasňuje.

Spousta barev, které ale nesmějí být vidět na první pohled

Nahé líčení najdete v mnoha letních kolekcích slavných značek. Vlevo Giorgio Armani, vpravo Bobbi Brown

Nahé líčení v sobě zahrnuje všechny kroky, které děláte běžně. Ovšem s větším důrazem na tváře, které vám zaberou více času než obvykle. Potřebovat budete lehký make-up se sametově hedvábnou texturou, tvářenku, nebo tónovaný rozjasňovač, bronzový pudr, několik očních stínů, rtěnku, lesk, nebo tónovaný balzám a samozřejmě tělový lak na nehty.

Zdá se toho hodně, ale výsledek rozhodně stojí za to. Nahé líčení působí velmi atraktivně a elegantně za každých okolností. Sluší blondýnkám, brunetkám i zrzkám bez ohledu na věk. Liší se pouze v jemným tónech, které vždy vybírejte podle tónu své pokožky. Docílíte tak maximálně efektního výsledku. Také žádné ostré kontury a výrazné linky. Vše musí být, jako by na vás malovala sama příroda: lehké, do ztracena a přitom na svém místě.

Jemná kráska ve dne, svůdná femme fatale v noci

Nahý make-up propagují i topmodelky Cara Delevingne pro YSL a Gisele Bündchenová v kampani pro Chanel.

Béžové, pískové a bronzové odstíny můžete nosit od rána do večera. Inspirací vám mohou být slavné krásky, které tento styl líčení aktuálně ve velkém propagují. Na den se hodí lehké krémové textury s minimem třpytu, na večer můžete odstíny lehce ztmavit, přidat sexy třpytky a výraznější linky podél řas. Přirozené líčení má také jednu obrovskou výhodu: nemusíte jej neustále opravovat.

Make-up pro mladistvý jas pokožky

V letních kolekcích najdete spoustu make-upu od klasických tekutých textur po krémové pudry či matující kompaktní verze. Odstíny se liší a mnohdy i překvapí, ovšem nebojte se jich. Mistři vizážisté je namíchali tak, aby dodali pleti tu správnou přirozenou barvu a lehký jas, který celou tvář viditelně omlazuje.

Tvářenka a vícebarevný rozjasňovač pro dokonalou iluzi svěžesti

Jakou tvářenku vybrat? Která tvářenka je pro vás ta nejlepší? Podívejte se na Arome.cz

Pokud jste se až dosud obešli bez tvářenky, tuto sezonu to bez ní již nepůjde. Nebojte se, že budete mít tváře jako Marfuša ve slavné scéně z Mrazíka, letní tvářenky a barevné rozjasňovače mají za úkol obličej rozzářit a dodat svěží, letním vánkem ošlehaný ruměnec i opticky korigovat obličej. Pokud používáte pudrový make-up, držte se pudrových textur i zde. Jinak vyzkoušejte krémová zdravíčka, která snadno zapracujete do pleti prsty.

Bronzový pudr pro falešné opálení i štíhlé tváře

Bronzový pudr je hitem celého letošního roku. Pokud dosud žádný nevlastníte, teď nastává nejvyšší čas si o toto jedinečné líčidlo rozšířit svou kosmetickou výbavu. Bronzer slouží pro zdůraznění opálení i pro vytvoření jeho dokonalé iluze. Pozor, nenanášejte jej stejně jako běžný transparentní pudr. Bronzer patří na místa, která se přirozeně lépe opalují. Stačí jím lehce poprášit čelo, nos a bradu. Pro iluzi štíhlejšího obličeje jej aplikujte pod lícní kosti.

Přirozeně svůdné oči

Letní kolekce nabízejí spoustu krásný paletek s očními stíny, které tentokrát využijete naprosto všechny. Harmonie barev v jednotlivých kazetách má za úkol zdůraznit přirozenou krásu vašich očí a vytvořit iluzi jejich dokonalého tvaru. Světlé odstíny rozjasní i unavené oči, tmavé dodají smyslnou hloubku pohledu. Výborně se hodí na tzv. kouřové líčení očí. V těchto barvách budete vypadat přirozeně a přitom velmi sexy.

Přirozená harmonie béžové s dotekem růžové na rtech

I skalní vyznavačky rudých rtů letošní léto snadno podlehnou nahému líčení. Odstíny krémových rtěnek, transparentních lesků a tónovaných balzámů dodají ústům krásně jednotnou barvu ladící se zbytkem tváře. Nosí se jemné, na první pohled neviditelné odstíny béžové s lehkým nádechem růžové a broskvové. S těmito líčidly nepotřebujete ani zrcátko. Podle potřeby nanášejte barvu kdykoliv během dne, bez nutnosti aplikovat konturovací tužku a dodržovat všechny obvyklé postupy.

Letní manikúra v tělových odstínech

Ani nehty nezůstávají pozadu. V aktuálních kolekcích najdete nepřeberné množství tělových odstínů, nad kterými si nemusíte lámat hlavu, zda vám na dovolené vydrží ve 100% stavu. Jsou tak jemné a decentní, že drobné nedokonalosti snadno přehlédnete vy i vaše okolí.

Odstín laku na nehty, který vám mimochodem bude ladit ke všemu oblečení po celé léto, vybírejte stejně jako make-up. Řiďte se podle aktuálních odstínů pokožky svých rukou. Někomu více ladí chladnější béžové tóny, jiným intenzivnější barvy růžového dřeva.