10 rad pro letní krásu. Aby se make-up neroztekl a vlasy nezkrepatěly

1. Nebojte se podkladové báze

Celkově je sice lepší péči odlehčit, používejte méně hutný hydratační krém s vyšším SPF, abyste nemusela přidávat ještě krém na opalování, primer je ovšem vrstva navíc, kterou oceníte. Funguje jako jakési lepidlo, které udrží líčidla na místě, i když se zpotíte nebo zmoknete. Na léto si vyberte formuli, která zmatní pleť a zmenší póry, můžete pak o to víc šetřit s make-upem.



2. Přijměte „nedokonalý“ vzhled

Zachovat si v horkých dnech perfektně sjednocenou, matnou pleť nebo složitě vykonturovaný vzhled je prakticky nemožné. Vždycky se budeme trochu lesknout, kontury se ve vlhku ztratí a více vrstev produktu všechno ještě zhorší. Lepší než bojovat proti přirozené vlhkosti pokožky je pracovat s ní, tvrdí newyorská vizážistka Jeanine Lobellová.

„Využijte přirozeného lesku a jasu,“ poradila čtenářkám Vogue. Podpořte lesk projasňujícím make-upem, BB krémem nebo korektorem a na jablíčka tváří klidně přidejte trochu třpytivého bronzeru nebo rozjasňovače.

Rozjasňující pudr, Dior Rozjasňující krémové multilíčidlo, Dermacol Krémový bronzer s lehkým třpytem, RMS Beauty

3. Krycí pudr vyměňte za fixační

„Zafixovat make-up pudrem je důležitý krok, který spousta lidí vynechává,“ řekl magazínu Allure vizážista Daniel Chinchilla, který líčí i zpěvačku Arianu Grande. „Výhodou fixačního pudru je, že má lehkou texturu a pleť zmatní, a přitom nezatíží.“ Vyberte si transparentní a ideálně sypkou variantu: naberte trochu na štětec, oklepejte o zápěstí a přepudrujte celou tvář nebo jen T-zónu.



Transparentní fixační pudry od značek Laura Mercier a Oriflame

4. Přes den už líčidla nevrstvěte

Občas je těžké odolat, ale více make-upu, korektoru nebo klasického pudru vás v tropických vedrech nezachrání, naopak se začnou na tváři rozpíjet a drolit. To už se raději odličte a začněte znova. Jestli jste v práci nebo na cestách, spolehněte se raději na speciální ubrousky, které odsávají mastnotu a zmatňují – seženete je v každé parfumerii. Ani s nimi to ale nepřehánějte, stačí je čas od času lehce přiložit na čelo, bradu a hřbet nosu.



5. Investujte do voděodolných produktů

Platí to hlavně u líčidel na oči – jste-li zvyklá nosit kouřové stíny, tekutou linku nebo třeba jen prodlužující řasenku, poohlédněte se po voděodolných variantách. Nemusíte s nimi hned do bazénu, ochrání make-up i před vlhkým klimatem, slzením, které doprovází letní alergie, nebo všudypřítomným potem. Daniel Chinchilla doporučuje především voděodolné gelové linky a stíny: „Jsou silně pigmentované a snadno se nanášejí, aniž by zůstávaly v záhybech.“

Voděodolný krémovo-gelový oční stín Color Tattoo, Maybelline Voděodolná řasenka Aqua Smoky Extravagant, Make Up For Ever

6. Na rty buď jemně, nebo extra intenzivně

V extrémním horku máte skutečně jen dvě varianty: buď použijte tónovaný balzám nebo dlouhodržící, nejlépe matnou rtěnku. První varianta kombinuje výhody vyživujícího balzámu s lehkou pigmentací, která dodá rtům barvu. Zvlášť módní jsou odstíny lesních plodů, stačí je ledabyle nanést prstem.



Druhá možnost je pro ty, co chtějí při líčení soustředit pozornost na rty – dlouhodržící rtěnky jsou většinou tekuté, nanášejí se štětečkem jako lesk a nehnou se ani, když jíte a pijete. Odlíčíte je nejlépe s pomocí oleje. Pozor, můžou trochu vysušovat, proto je nenoste každý den.

Hydratační balzám Chubby Stick Intense, Clinique Hydratační rtěnka v tužce, Yves Rocher Dlouhodržící rtěnka 16H Lip Colour, Dermacol

7. Chraňte jak vlasy, tak pokožku hlavy

UV záření neškodí jenom pleti, narušuje také proteiny ve vlasech a ty jsou pak méně pružné, slabé, unavené. Kromě toho slunce zhoršuje kvalitu barvy u barvených či tónovaných vlasů a ještě k tomu může snadno poškodit pokožku hlavy. Ta se i přes husté kadeře snadno spálí. Řešení? Při delších pobytech na sluníčku noste vždy čepici, klobouk nebo aspoň šátek (turbany teď frčí) a každý den vlasy ošetřete speciálním sprejem či mlhou s UV filtrem.



8. Suchý šampon je váš nejlepší přítel

V létě si dost možná budete muset mýt hlavu častěji, ale každý den? Díky suchému šamponu netřeba. Pomůže, aby se vám pokožka na hlavě nemastila – je skvělý jako prevence i jako záchrana během dne. Na cestách vám zase prodlouží životnost účesu a oceníte ho i na večer, kdy obyčejnému drdolu nebo culíku dodá objem a texturu. Vhodnou variantou, která někomu dokonce vyhovuje ještě víc, je pak malé množství dětského zásypu.

Suché šampony: Batiste pro osvěžení, Aussie pro objem, Alterna s výtažky z bambusu

9. Zaměřte se na péči už v koupelně

Styling a ochrana jsou důležité, ale klíčová je stejně volba šamponu a kondicionéru. Univerzální pomoc zajistí přípravky pro extra hydrataci, zesvětleným vlasům dopřejte produkty nabité vyživujícími ingrediencemi. Na zkrocení krepatých vlasů je nejlepší kondicionér s obsahem silikonů.



Hledáte-li přírodní variantu, zkuste kokosový olej: „Smíchejte ho s teplou vodou a po umytí nastříkejte do vlasů. Pomáhá proti krepatění a navíc vlasům dodá lesk a potřebné proteiny,“ poradila Sunnie Brook Jonesová, která se stará o vlasy hollywoodských celebrit, serveru Refinery29.

10. Když všechno selže, vsaďte na copánky

Nejdůležitější trend letošního léta vás nezklame v tropickém horku, ne cestách ani na koupališti. Nosí se všechny myslitelné styly od módních „boxer braids“, které si zamilovaly Kim Kardashianová i Kylie Jennerová, po rybí cop obtočený kolem hlavy na způsob čelenky. Snažte se je plést co nejprecizněji a nejpevněji, vydrží tak klidně několik dní. Aby se vlasy hezky leskly, zůstaly hladké a nekrepatěly, vmasírujte do nich před zaplétáním trochu oleje.