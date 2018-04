Letní škola vaření: lahodné kompoty, které si zamilujete

Soutěž o bohyni české kuchyně Máte doma sešit plný poznámek, rad a zděděných receptů od babiček a tetiček? Pošlete nám svůj tip na nejlepší radu, která se vám při vaření osvědčila, nebo tradiční rodinný recept a zapojte se tak do velké letní soutěže s Onou Dnes. Padesát příspěvků oceníme dárkem v podobě originální zástěry pro Bohyni České kuchyně a ty nejlepší čeká zveřejnění. Recepty zasílejte buď poštou na adresu Ona Dnes, Anděl Media Centrum, P. O. Box 43, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 nebo mailem.

Zahradní maliny v cukrovém sirupu

Na 4 sklenice o obsahu 0,5 l

Příprava: 15 minut + 15 minut sterilování

* 2 kg zahradních pevných malin

* 0,80 kg cukru krupice + trochu na máčení malin

* šťáva z 1 citronu

* 1 l vody

1. Pevné velké zahradní maliny odstopkujeme a zbavíme lístků a nečistot. Maliny na chvíli, asi na 10 minut, ponoříme do mírně osolené vody nebo slabého cukerného roztoku, abychom je tak zbavili případných červů.

2. Vodu s cukrem svaříme na cukrový nálev, stáhneme ze zdroje tepla a vmícháme citronovou šťávu. Očištěné maliny naskládáme do sklenic, sklepneme o pracovní desku a zalijeme cukerným roztokem.

3. Sklenice uzavřeme víčky a sterilujeme v páře při 85 stupních asi 15 minut. Pokud zavařujeme do menších čtvrtlitrových sklenic, můžeme dobu sterilizace zkrátit o pět minut.

Tip

Na kompot se hodí pevné zdravé zahradní maliny, lesní maliny použijte pouze na přípravu šťáv a sirupů. Obdobným způsobem můžete připravit kompot z ostružin a jiného bobulovitého ovoce.

Kompot z rybízů

Na 4 sklenice o obsahu 0,5 l

Příprava: 15 minut + 30 minut sterilování

* 1 kg černého rybízu

* 0,5 kg červeného rybízu

* 0,60-0,90 kg cukru krupice

1. Rybíz ještě se stopkami omyjeme pod studenou vodou, necháme okapat. Teprve poté odstraníme stopky, jinak by při omývání vyteklo z rybízu příliš mnoho šťávy. Červený a černý rybíz promícháme s cukrem a naplníme ho do zavařovacích sklenic. Ovoce ve skle sklepneme poťukáním o desku stolu, aby se ho do sklenic vešlo co nejvíce.

2. Sklenice těsně uzavřeme víčky a sterilujeme 30 minut při 85 stupních ve vodě nebo na páře. Množství cukru dávkujte podle zralosti a sladkosti rybízu a podle své chuti. Cukr můžete také svařit s 1 l vody, bobule naskládat do sklenic a zalít teplým cukerným roztokem.

Višňový kompot se zázvorem a skořicí

Na 3 sklenice o obsahu 0,5 l

Příprava: 20 minut + 15-20 minut vaření

* 1 kg dobře zralých a pevných višní

* 600 g cukru krupice

* 1 l vody

* šťáva a kůra z poloviny citronu, nejlépe bio

* 1,5 cm kousek čerstvého zázvoru

* kousek celé skořice

* 3 lžíce rumu, nemusí být

1. Višně dobře omyjeme, odstopkujeme a naskládáme do dobře umytých zavařovacích sklenic. Do každé sklenice dáme plátek oloupaného zázvoru a kousek citronové kůry (pouze její žlutou část). Vodu svaříme s cukrem a kouskem skořice.

2. Skořici vyjmeme, přidáme rum a teplý nálev nalijeme na višně tak, aby byly potopené, asi 1 cm pod okraj. Sklenice uzavřeme víčky a vaříme v páře při 85-90 stupních 15-20 minut.

Tip

Kompot můžeme připravit bez sterilace plněním do sklenic za tepla – podobně jako džem. Vypeckované višně posypeme cukrem a necháme stát do druhého dne. Potom slijeme šťávu, kterou pustily, uvedeme ji k varu, přidáme citr. kůru, zázvor, skořici a nakonec višně a vaříme 15 minut. Plníme ihned do horkých sklenic, uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a zabalíme do přikrývky.

Mirabelkový kompot

Na 3 sklenice o obsahu 0,5 l

Příprava: 10 minut + 15 minut sterilování

* 1 kg zralých, ale tvrdých mirabelek

* 1 l vody

* 350-450 g cukru krupice, může být i přírodní, podle chuti ovoce

* 2 meruňková jádra

1. Mirabelky omyjeme, zbavíme stopek a necháme okapat. Propícháme je jehlou a naskládáme do dobře vymytých sklenic a do každé sklenice dáme na dno jedno jádro z meruňkové pecky.

2. Svaříme cukr s vodou a cukrovým nálevem zalijeme ovoce až pod okraj tak, aby nevystupovalo nad hladinu. Vyčnívající mirabelky by zhnědly. Uzavřeme víčky a sterilujeme 15 minut při 85-90 stupních nebo vaříme v páře. Sklenice vyjmeme, necháme vychladnout a uschováme.

Rosol z červeného rybízu

Na 4 sklenice o obsahu 250 ml

Příprava: 15 minut + asi 20 minut vaření

* 1,5 kg červeného rybízu

* 700-800 g cukru krupice

* trochu vody na podlití

1. Rybíz důkladně opereme v několika vodách. Bobule otrháme z větviček a zbavíme třapin, vložíme do kastrolu, podlijeme trochou vody a uvedeme do varu.

2. Přisypeme trochu cukru a promícháme, tak aby se cukr dostal ke všemu ovoci. Hrnec postavíme na sporák a vaříme na mírném ohni.

3. Hrnec zakryjeme poklicí a rybíz vaříme doměkka, dokud ovoce nepustí šťávu a nezačne se na povrchu tvořit pěna. Šťávu přefiltrujeme přes husté síto, vyložené čistým nenaškrobeným plátnem. Ideální je utěrka či dětská plena.

4. Přefiltrovanou šťávu opět vrátíme do hrnce a dáme vařit na střední plamen. Do šťávy přisypeme zbylý cukr a směs přivedeme k prudkému varu, směs občas promícháme a vaříme, dokud šťáva nezačne rosolovatět.

5. Během vaření rosolu sbíráme z povrchu pěnu a průběžně zkoušíme, zda rosol nemá správnou konzistenci. Pokud při kápnutí na talířek okamžitě tuhne, je hotov. Rosol odstavíme z plotny, přelijeme do vysterilizovaných horkých sklenic až po okraj. Zavíčkujeme a obrátíme na 10 minut dnem vzhůru.