Letní škola vaření: domácí bavorská sekaná podle kluka v akci Filipa Sajlera

ČERSTVÁ ZELENINA S VAJÍČKY A KLOBÁSOU

Pro 4 osoby

Příprava: 30 minut

* 300 g rajčat * 300 g paprik * 500 g vařených brambor * 2 šalotky * 2 feferonky * 1 pikantní klobása chorizo nebo dunajská * 5 vajec * 1 lžíce másla * 1 lžíce olivového oleje

1. Papriky a rajčata omyjeme, nakrájíme na větší kousky, cibulku nasekáme nadrobno a feferonky podélně rozřízneme, odstraníme semínka a žebrování a nakrájíme na proužky. Salát zakapeme olivovým olejem a dochutíme solí a pepřem. ¨

2. Na pánvi zpěníme nakrájenou cibuli a opečeme ji dozlatova, přidáme nakrájené uvařené brambory a chvíli společně opékáme. Směs zalijeme rozšlehanými vajíčky, dochutíme solí a pepřem a za stálého míchání smažíme, dokud vajíčka nejsou pevná. Přidáme nakrájenou klobásu.

Vaječnou směs podáváme s čerstvým pečivem.

Tip

Kdo nemá rád pikantní chutě, vynechá feferonky.

DOMÁCÍ BAVORSKÁ SEKANÁ

Pro 6 osob

Recept: Filip Sajler

* 600 g vepřového masa libového * 600 g vepřového bůčku * 150 g vepřových jater * mletý kmín * jemně sekaná petrželová nať * 4 stroužky česneku * muškátový oříšek * majoránka * mleté nové koření * citronová kůra * bílý pepř * sůl * 10 dlouhých jemných plátků uzené slaniny

1. Maso a játra nakrájíme na kostky a společně s 200 g ledu rozsekáme v mixéru na jemnou masovou fáš a dle potřeby přiléváme vodu, nakonec ochutíme kořením, solí a česnekem. Vložíme do formy vyložené slaninou nebo vytvarujeme a slaninou obalíme, pečeme na 150 °C cca 60-70 minut.

2. Podáváme s bramborovým nebo zelným salátem, ale nejlépe pouze s křupavým pečivem a hořčicí. Vletních měsících se může i netradičně podávat s vypečenou šťávou, opečenými rajčaty a těstovinami.

Tip

Do sekané můžete pro zjemnění přidat na kostky nakrájený tvrdý sýr.

DOMÁCÍ CHLÉB

Na 1 bochník

Příprava: 30 minut + 2-3 hodiny kynutí, pečení 30 minut

* 250 g hladké pšeničné mouky 00 extra + trochu na poprášení a podsypání * 100 g jemně mleté celozrnné špaldové mouky * 150 g žitné celozrnné jemně mleté mouky * 2 lžičky soli * 1 lžíce cukru krupice * 1/2 balíčku čerstvého droždí nebo 1 sáček sušeného droždí Dr. Oetker * 300 ml vlažné vody * 1 lžíce sezamových semínek * 1 lžíce lněných semínek * 1 lžíce kmínu nebo máku

Připravíme si a odvážíme všechny suroviny, aby měly pokojovou teplotu.

1. Do mísy prosejeme špaldovou a žitnou mouku a obě mouky promícháme se solí. Přidáme hladkou mouku a uděláme do ní důlek, do kterého rozdrobíme droždí s cukrem.

2. K droždí vlijeme část vlažné vody. Mezi prsty promneme droždí s vodou a trochou mouky. Při použití suchého droždí smícháme suché přísady, vlijeme vodu a zpracujeme hnětačem a pokračujeme bodem 6.

3. Mísu přikryjeme a necháme vzejít kvásek. Přilijeme vodu a hnětačem zpracujeme v hladké nelepivé těsto. Těsto přendáme na pomoučený vál a zapracujeme do něj semínka a propracujeme.

4. Utvoříme bochánek, poprášíme ho moukou a necháme vykynout, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem. Těsto můžeme přikrýt, aby neoschlo a vyvarujeme se průvanu.

5. Vykynuté těsto ještě jednou dobře propracujeme na vále, aby z něj vyšel vzduch, a vypracujeme opět hladký bochánek. Povrch potřeme vodou a necháme na plechu znovu vykynout.

6. Mezitím si předehřejeme troubu na 200 stupňů. Vykynutý bochník před pečením poprášíme moukou, vložíme do předehřáté trouby a pečeme ve spodní části trouby asi 30 minut.

7. Upečený chléb přendáme na mřížku a necháme vychladnout. Upečený bochník by měl znít na poklep dutě. Vychladlý chléb uchováme zabalený v čisté utěrce.

Tip

Potřete-li povrch chleba žloutkem rozmíchaným se lžící vody, chléb bude krásně lesklý a hladký. Aby bochník při pečení nepopraskal, můžete jeho povrch při druhém kynutí nebo před pečením nakrojit do kříže. Chléb můžeme péct i ve formě.

POMAZÁNKY

Rychlou večeři nebo nápaditou svačinu připravíte z čerstvé pomazánky a na klínky nakrájeného pečiva nebo zeleniny.

Sýrová s kukuřicí:

Krémový tavený sýr promícháme se sterilovanou kukuřicí, okurkou a šunkou nakrájenou na kostičky. Přidat můžeme i česnek.

Pomazánku můžeme podávat s čerstvým pečivem nebo jako dip k vařeným novým bramborům či nakrájené zelenině.

Tuňákový krém:

Konzervu tuňáka ve vlastní šťávě slijeme a promícháme s malou lučinou a nadrobno nakrájenou jarní cibulkou.

Rybičková pomazánka se hodí k čerstvé zelenině, pečivu, mexickým chipsům. Vyrobit ji můžete i ze sardinek, lososa či jiných rybiček nebo obyčejného uzeného sledě.

Budapešť:

Vaničku jemného tvarohu promícháme s jedním jogurtem a najemno nasekanou jarní cibulkou. Dochutíme dvěma lžičkami sladké papriky, solí, pepřem.

Hodí se jako dip k bramborům, s čerstvým pečivem a výborná, i když nezvyklá je v kombinaci s haluškami.

Bylinková:

Pomazánkové máslo promícháme s dostupnými zelenými bylinkami. Dochutíme solí, pepřem a celými lístky bazalky.

Hodí se k topinkám, zapečeným bramborám a čerstvému pečivu.