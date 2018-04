Letní škola vaření: báječné dezerty z letního ovoce

Čerstvé ovoce právě dozrává i v českých sadech a zahradách. A v obchodech nikdy nebude levnější než právě teď.

Vybírali jsme takové recepty, jejichž příprava by se měla stát snadným úkolem i pro úplné kuchařské začátečníky a v nichž najdete spoustu praktických rad, jak se vypořádat s jejich přípravou.

I jednoduché palačinky můžete vylepšit, pokud na jejich přípravu použijete pohankovou mouku. Recept na tvarohové knedlíky můžete použít i ve všech dalších variantách ovoce – skvělé budou s jahodami i se švestkami na konci léta. U tvarohového koláče je také prostor pro improvizaci. Můžete jej naplnit jakýmkoliv jiným ovocem. I když se na první pohled zdá, že pečení experimentům v kuchyni nepřeje, opak je pravdou.

Palačinky s třešněmi

Pro 4 osoby

Příprava: 35 minut

* 150-170 g hladké mouky * špetka soli * 300 ml mléka * 1 velké vejce * trochu oleje na potírání pánve * 1 sáček skořicového cukru * cukr moučka na poprášení * 4 snítky máty k podávání

Na omáčku:

* 500 g třešní * 200 ml višňové šťávy (džusu) * 2 lžíce cukru krupice * kůra z 1/2 pomeranče, bio * 50 ml třešňovice * citronová šťáva

1. Třešně omyjeme a vypeckujeme. Pomerančovou kůru nastrouháme nebo nakrájíme na jemné nudličky. V kastrůlku zahřejeme višňovou šťávu k varu, přidáme cukr, pomerančovou kůru a vaříme, dokud se šťáva neodpaří asi na polovinu až třetinu a trochu nezhoustne. Nakonec vmícháme ovoce, dochutíme pálenkou, necháme přejít varem a stáhneme z ohně. Podle chuti můžeme dochutit cukrem nebo citronovou šťávou.

2. Na palačinky smícháme prosátou mouku, sůl, mléko a vejce na hladké těstíčko. Rozpálíme si pánev a potřeme ji olejem. Po pánvi rozlijeme tenkou vrstvu těsta a opečeme palačinku nejdříve z jedné a pak i z druhé strany. Takto postupně upečeme všechny palačinky, ihned je lehce posypeme skořicovým cukrem a srolujeme. Podáváme překrojené s teplými třešněmi i se šťávou a lehce poprášené moučkovým cukrem. Jednotlivé porce ozdobíme snítkou máty.

Tip

Omáčku na palačinky můžete připravit i z jakéhokoliv sezónního ovoce a nakonec zahustit maizenou.

Rybízový koláč s ovocným sněhem

Na 1 koláčovou formu o průměru 26-28 cm

Příprava: 20 minut + 25 minut pečení

* 250 g hladké mouky + trochu na vysypání formy * 150 g másla + trochu na vymazání formy * 100 g cukru moučka * špetka soli * 100 g mletých vlašských ořechů * 3 vejce, žloutky a bílky zvlášť * 750 g červeného rybízu * 150 cukru krupice * 2 lžíce rybízové šťávy

1. Změklé máslo ušleháme s moučkovým cukrem, žloutky a špetkou soli do pěny. Přidáme prosátou mouku, mleté ořechy, vypracujeme těsto, zabalíme do fólie a necháme v chladu půl hodiny odpočinout. Těsto rozválíme na placku, přendáme do vymazané a vysypané formy a vytvarujeme okraj. Těsto propícháme vidličkou a pečeme v předehřáté troubě při 180-200 stupních asi 10-15 minut.

2. Rybíz omyjeme, necháme okapat, otrháme od stonků a promícháme s polovinou krupicového cukru. Z bílků, zbylého cukru (lžíci si necháme na posypání) a rybízové šťávy ušleháme tuhý sníh. Rybíz navršíme na předpečený korpus, pomocí cukrářského sáčku překryjeme sněhem a posypeme lžící cukru. Vložíme zpět do trouby a pečeme, dokud povrch lehce nezezlátne, přibližně 10 minut.

Mražený jogurtový a broskvový krém

Pro 8 osob

Příprava: 30 minut /mražení 6 hodin

* 250 g hustého bílého jogurtu * 300 ml smetany na šlehání * 2 lžíce medu * 1 vanilkový cukr * 4 velké broskve + 1 na ozdobu * 100-120 g cukru krupice * šťáva z jednoho citronu

1. Cukr rozpustíme asi ve 100-150 ml vody, uvedeme k varu a vaříme na mírném ohni asi 5 minut. Sirup necháme vychladnout. Broskve oloupeme a dužinu rozmixujeme, promícháme s citronovou šťávou a cukrovým sirupem.

2. Formu na biskupský chlebíček nebo jinou vhodnou nádobu vypláchneme studenou vodou, vyložíme potravinovou fólií, aby okraje přečnívaly, naplníme většinou broskvové směsi a dáme mrazit. Část si necháme na poslední ozdobnou vrstvu.

3. Jogurt promícháme s medem. Smetanu ušleháme s vanilkovým cukrem dotuha. Šlehačku vmícháme do jogurtu a směs rozetřeme na ztuhlou broskvovou vrstvu a dáme opět do mrazničky.

4. Po ztuhnutí vydlabeme po celé délce formy uprostřed žlábek, do kterého doplníme broskvovou směs. Formu přetáhneme fólií a dáme mrazit. Před podáváním vyjmeme za pomoci vyčnívající fólie z formy,necháme chvíli povolit a krájíme na řezy, které podáváme s plátky broskve.

Tip

Cukr svařte s broskvovým nebo meruňkovým džusem. Vyzkoušejte třtinový a vanilkový cukr v bio kvalitě.

Broskvovo-borůvkový koktejl

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut

* 250 g borůvek * 2 broskve * 600 g bílého jogurtu * 1 vanilkový cukr, bio * snítka máty na ozdobu

Broskve omyjeme, oloupeme, vypeckujeme a dužinu nakrájíme na kostičky. Vložíme do mixéru s opláchnutými a okapanými borůvkami, zasypeme vanilkovým cukrem, přilijeme dobře vychlazený jogurt a rozmixujeme. Nápoj rozdělíme do sklenic a podáváme ozdobené snítkou máty.

Tip

Ovoce můžete rozmixovat s vanilkovou nebo ovocnou zmrzlinou a podle potřeby přidat trochu mléka nebo smetany.

Tvarohový koláč s angreštem

Na 1 plech

Příprava: 15 minut + 50 minut pečení

Na těsto:

* 300 g hladké mouky + trochu na pomoučení válu * 100 g cukru moučky * 200 g másla * 2 žloutky * špetka soli

Na náplň:

* 750 g měkkého tvarohu, nejlépe baleného * 150 g cukru moučka + trochu na poprášení * 1 vanilkový cukr * 3 vejce, žloutky a bílky zvlášť * 3 lžíce hrubé krupice * 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva * 400-500 g angreštu

1. V míse zpracujeme prosátou mouku, nakrájené změklé máslo, cukr, žloutky a špetku soli na těsto. Vytvarujeme kouli, zabalíme do fólie a necháme v ledničce nejméně půl hodiny odležet a ztuhnout. Angrešt omyjeme, očistíme a necháme důkladně okapat.

2. Mezitím si připravíme tvarohovou náplň. Tvaroh utřeme se žloutky a s oběma cukry. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh a zlehka ho promícháme s krupicí a s kypřicím práškem. Sníh s krupicí a práškem spojíme s tvarohovou směsí a zlehka promícháme. Těsto na pomoučeném vále rozválíme na plát o něco větší, než je velikost plechu, přendáme na plech a vytvarujeme okraje.

3. Na těsto rozetřeme tvarohovou náplň, povrch urovnáme stěrkou, posypeme angreštem a zlehka ho vtlačíme do tvarohu. Pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 50 minut, dokud není těsto upečené dozlatova a náplň pevná. Hotový koláč necháme vychladnout na plechu a poté jej krájíme na jednotlivé řezy. Před podáváním lehce poprášíme moučkovým cukrem.

Tip

Vaničkový tvaroh je příliš řídký, do těst je vhodnější použít tvaroh balený, polotučný nebo tučný.

Bublanina podle Kateřiny Fornůskové

Na 1 plech

Příprava: 60 minut

* 500 g třešní * 250 ml smetany * 250 g tvarohu nebo hustého jogurtu * 300 g cukru krupice * 1 vanilkový cukr * 500 g polohrubé mouky * 3 vejce * 2 kypřicí prášky do pečiva * citronová kůra, trocha skořice * hrubá mouka a máslo na vymazání

1. Třešně umyjeme, vypeckujeme a obalíme do poloviny v mouce, pak totiž nepropadnou na dno těsta. Všechny ostatní ingredience smícháme a vytvoříme lité těsto. Trochou skořice můžeme vylepšit výslednou chuť. Kdo ji nemá rád, tento krok vynechá.

2. Plech vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou a nalijeme na něj těsto. Do něj pak rovnoměrně zasadíme třešně. Pečeme ve středně vyhřáté troubě 20-30 minut, dokud se těsto nepřestane lepit na špejli.

Tip

Bublaninu můžeme vylepšit drobenkou. Místo hrubé mouky nastrouhejte bebe sušenky, pokud trváte na klasice, vylepšete ji alespoň skořicí. Cukr krupici lze nahradit přírodním cukrem.

Co na to nasypat?

JAK VYLEPŠIT OBLÍBENÝ DOMÁCÍ KOLÁČ S OVOCEM? JAK SI PŘIPRAVIT VLASTNÍ MAKOVOU NÁPLŇ? NENÍ TO NIC SLOŽITÉHO!

Opraženou strouhanku

Na klasickou koláčovou drobenku můžete použít i opraženou strouhanku. Poměr surovin zůstává stejný – jeden díl strouhanky, jeden díl cukru a půl dílu másla.

Strouhaný perník

Česká klasika, jakou je strouhaný perník,se z českých kuchyní trochu vytratila. Přitom je skvělý na švestkový koláč, hodí se i na klasické sladké nudle s máslem.

Strouhané mandle

Jemná chuť mandlí vylepší každý dezert. Strouhané mandle můžete přidat do surovin na drobenku (polovina mouky, polovina mandlí). Vylepšíte tak i chuť sněhové krusty na rybízovém koláči.

Kvalitní čokoláda

Hoblinky ze 70% čokolády nepoužívejte před pečením, ale až na hotový a vychladlý koláč, palačinky nebo zmrzlinu. Rozehřátou čokoládu nalijte na hladkou plochu a seškrabujte ostrým nožem na hoblinky.

Maková náplň

Zapomeňte jednou na instantní náplně do buchet a koláčů. Připravit si "domácí" je docela snadné. Jemně umletý mák podlijte vodou s mlékem a vařte doměkka.

Podle chuti přidejte cukr a okořeňte. Čím? Vanilkou, skořicí a hřebíčkem. Pokud chcete z máku mít náplň na linecký koláč, přidejte do vychladlé směsi žloutek a sníh z bílku.