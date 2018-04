Letní saláty nabízejí nekonečně mnoho variant

Saláty jsou ve světě šéfkuchařů a gurmánů samostatnou disciplínou, a to přímo olympijskou. Chcete ochutnat to nejlepší v tomto oboru? Pak kromě našich receptů ještě vyzkoušejte hvězdy světových salátových kuchyní.

Nejslavnější saláty

Salát Cobb namíchal poprvé v roce 1937 majitel losangeleské restaurace The Brown Derby, Bob Cobb. Podle současného majitele autorských práv na tento salát "vznikl recept náhodou". Jednoho večera otevřel Robert H. Cobb lednici a našel avokádo, které nakrájel společně se salátem, celerem, rajčaty a proužky slaniny. Později ho ještě vylepšil kuřecími prsíčky, pažitkou, vejcem natvrdo, řeřichou a zálivkou z rokfóru.

Salát Crab Louie se někdy pyšně nazývá králem salátů. Existuje ho tolik variant, kolik je na světě kuchařů, a na jeho autorství si dělá nárok hned několik "Ludvíků". Zkuste ho třeba takhle: smíchejte nasekaný ledový salát s čerstvým krabím masem, tenkými plátky avokáda, rajčaty a vařeným chřestem. Zálivku smíchejte z majonézy, kečupu, černých oliv a vařených vajec.

Salát Coleslaw je namíchaný z nastrouhaného zelí s majonézou, kysanou smetanou, solí a pepřem (variant je více). Jeho název pochází z holandštiny a znamená prostě zelný salát. Původně se prý podával teplý.

Salát Nicoise má složitou výslovnost, ale vyrábí se jednoduše. Prostě smíchejte vařené brambory, olivy, zelené fazolky a zalijte octovým dresinkem. Jeho název označuje jídla z ingrediencí oblíbených ve francouzské Nice.

Salát Waldorf je klasický americký ovocný salát, který se obvykle míchá z jablek, citronové šťávy, celeru, vlašských ořechů a majonézy. Autorem původního receptu byl maitre d´hotel Oscar Michel Tschirky, který ho představil při otevření newyorského hotelu Waldorf Astoria. V jeho podání zněl recept takto: "Oloupejte dvě jablka a nakrájejte na malé kousky, řekněme centimetr na centimetr. Stejně nakrájejte trochu celeru a smíchejte. Salát polijte majonézou." Později do receptu přibyly ořechy a fajnšmekři ho servírují ve vydlabaných jablkách.

Správný recept na salát Ceasar najdete ve druhém díle salátových receptů v neděli 12. srpna.

Salát Panzanella vždycky obsahuje chléb a rajčata plus čerstvou zeleninu ze zahrádky - papriky, okurky a cibule. A potom spoustu česneku, kapary, černé olivy a ančovičky. Panzanella je stará stovky let a vznikla prý jako výsledek šetrnosti italských kuchařů, kteří prostě nevyhodí žádný zbytek. Původně byla ovšem bez rajčat, která přišla do Itálie až v 16. století z Mexika a Peru.

Listování

Listové zeleniny existuje velké množství. Pojďme si představit ty nejpoužívanější...

Hlávkový salát

Je nejznámější a velmi bohatý - na draslík, sodík, vápník a především hořčík a železo. Co se vitaminů týče, najdeme v hlávkovém salátu téměř všechny, které jsou nutné pro náš život. Nejcennější jsou zevní listy, které obsahují nejvíc výživných látek. Povzbuzuje metabolismus a hodí se do každého salátu.

Římský salát

Byl známý už ve starém Egyptě. Protože vzdoruje vybíhání do květu, je pěstován v teplých zemích, nejvíce v Itálii. Má více vlákniny a také hořčin, ale je velmi chutný. Dá se dlouho skladovat. Římský salát tvoří protáhlou, volnější hlávku, která může být značně mohutná, až tříkilová. Má rozmanitou barvu, od světle přes tmavě zelenou až po načervenalou. Roste ke sklizni asi 3 měsíce. Můžete ho konzumovat zasyrova i tepelně upravený.

Čekankové puky

Čekanka je zelenina, která si teprve asi deset let dobývá český trh. Nazývá se také witloof, vlámský bílý list. Je to hodnotná zelenina zimního a předjarního období. Vitaminů sice nemá moc, ale zato nabízí dobrou zásobu minerálů - draslíku, fosforu, hořčíku, železa, vápníku a dalších prvků. Existuje celá řada odrůd, i s načervenalými listy. V kuchyni je nejlepší využít puky zasyrova na saláty.

Rukola a divoký česnek

Vyzkoušejte do svých salátů i listy, které vám třeba na první pohled nic neříkají. Rukola je souhrnné jméno pro zhruba 27 druhů rostlin s charakteristickým tvarem listů a pronikavou štiplavou chutí. Obsahuje hodně vitaminu C, podporuje chuť k jídlu a čistí organismus. Divoký česnek, kterému se u nás říká medvědí, má pikantní chuť a s jeho posekanými listy můžete posypat jakýkoliv salát.

Polníček

V našich obchodech na něj bohužel moc často nenarazíte, ale v zahraničí je velmi oblíbený. Odolává mrazu, obsahuje více vitaminu C než citrony, hodně provitaminu A, vitamin E, kyselinu listovou, rutin proti křehkosti cév, B vitaminy a další. Působí dobře na ledviny a uklidňuje nervový systém. V kuchyni se používá hlavně čerstvý do salátů, ale dá se připravovat i jako špenát.

Endivie

Endivie je příbuzná čekanky a listy má jako salát. U nás se ještě nerozšířila, ale třeba Francie si jí váží a stejně tak Velká Británie. Rovněž národy jižní Evropy, tam je totiž v oblibě od antiky. Byla považována za léčivou rostlinu k posílení jater, což dnešní medicína potvrdila. Endivie má nízkou energetickou hodnotu, z minerálních látek má nejvíce draslíku.

Zálivky

Tisíc ostrovů

Do mixéru nalijte šálek majonézy, čtvrt šálku čili omáčky, dvě rozčtvrcená natvrdo uvařená vejce, čtvrt zelené papriky, půl stonku celeru - nakrájeného, lžičku papriky a půl lžičky soli. A mixujte, dokud se všechno nespojí a paprika a celer nejsou najemno nasekané.

Zelená bohyně

Směs majonézy, ančoviček, octa, petržele, šalotky, česneku a koření vznikla ve dvacátých letech v San Francisku. Pojmenována byla na počest divadelní hry, ze které se potom stal jeden z prvních zvukových filmů.

Ruská

Smíchejte majonézu, nadrobno nasekané barevné nepálivé papriky, pažitku, kečup, sůl a pepř. Své jméno zálivka dostala proto, že dřív obsahovala typicky ruskou ingredienci - kaviár.

Guacamole dresink

Dužinu ze dvou avokád rozmělněte vidličkou s přidáním citronové šťávy. Vmíchejte stroužek prolisovaného česneku, půl malé červené feferonky, dvě polévkové lžíce nasekaného čerstvého koriandru, sůl a mletý pepř.

Nejjednodušší

Smíchejte půl na půl hořčici s kečupem a vmíchejte nadrobno nasekané kyselé okurky. Osolte, a je to.